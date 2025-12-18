UP Lekhpal Syllabus 2025: यूपी लेखपाल विषयवार सिलेबस और परीक्षा पैटर्न PDF देखें

UP Lekhpal Syllabus 2025 in Hindi: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से यूपी लेखपाल भर्ती 2026 नोटिफिकेशन कर दिया गया है। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू की जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग की ओर से भर्ती नोटिफिकेशन के साथ - साथ यूपी लेखपाल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सिलेबस PDF को उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जारी किए गए सिलेबस से उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। यूपी लेखपाल सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की उम्मीदवारों को समीक्षा अवश्य करनी चाहिए ताकि परीक्षा में शामिल विषयों, परीक्षा पैटर्न सहित विवरणों को समझने में आपको मदद मिले। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए उचित रणनीति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सिलेबस को देखना चाहिए। UP Lekhpal Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से यूपी लेखपाल भर्ती 2026 नोटिफिकेशन और सिलेबस सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) पद राजस्व लेखपाल विज्ञापन संख्या 02 Exam/2025 परीक्षा का नाम लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 पदों की संख्या 7994 आवेदन की तरीका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 16 दिसंबर, 2025 नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in यूपी लेखपाल परीक्षा पैटर्न 2025 देखें यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में तीन खंड शामिल होते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित व नीचे टेबल में दिया गया है: यूपीएसएसएससी लेखपाल परीक्षा में कुल 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

परीक्षा में तीन खंड शामिल होंगे।

लिखित परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।

परीक्षा का समय अवधी 2 घंटे की होगी।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है,जो निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात होगी।

भाग विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक समय अवधि भाग 1 भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 05 05 2 घंटा (120 मिनट) भारतीय राजव्यवस्था एव भारतीय संविधान 05 05 भारत एवं विश्व का भूगोल 05 05 भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 05 05 ग्राम्य समाज एवं विकास 05 05 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसायिक घटनाएं 05 05 विज्ञान एवं प्रौद्योगिक 05 05 पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 10 डाटा इंटरप्रिटेशन 10 10 सामान्य हिन्द 10 10 भाग 2 कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 15 भाग 3 उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी 20 20 कुल अंक 100 100

UP Lekhpal Syllabus 2026 PDF Download: सिलेबस PDF उम्मीदवार पेपर के लिए लेखपाल सिलेबस 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in से या यहां दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। UP लेखपाल सिलेबस 2026 पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें UP Lekhpal Syllabus 2026: विषयवार लेखपाल पाठ्यक्रम यूपी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन सिलेबस तीन भाग में है। जिसके पहले भाग में भारत का इतिहास, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरख जानकारी, भारतीय संविधान, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, डेटा व्याख्या और हिंदी है। वहीं दूसरे भाग में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समकालीन तकनीकी विकास और नवाचार का ज्ञान है और तीसरे भाग में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास भारत में आर्थिक नियोजन

उद्देश्य एवं उपलब्धियां

नीति आयोग की भूमिका

सतत विकास के लक्ष्य ( Sustainable Development Goals )

सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।

भारत में कृषि

उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार

भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव

औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।

आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पत्तन तथा रेलवे आदि। 5. ग्राम्य समाज एवं विकास ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में

ग्राम्य विकास कार्यक्रम

ग्राम्य विकास योजनायें एवं प्रबन्धन

ग्राम्य विकास शोध प्रणालिया

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनायें

ग्रामीण सामाजिक विकास

ग्राम्य विकास और भूमि सुधार

केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से सम्बंधित योजनायें 6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रमों का ज्ञान 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां

प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरणा नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास

द्विअनुपयोगी एवं तकनीकि उपयोगी प्रौद्योगिकिया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी

ऊर्जा स्रोतों,नैनो प्रौद्योगिकी

सूक्ष्म जीव विज्ञान

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरुकता।

बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबन्धित मुद्दे। 8. पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबन्धन पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र

वन्यजीव संरक्षण

जैव विविधता

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण

पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

भारत में आपदा

गैर-पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRI) एवं राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं।

विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां।

9. डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण ।

सांख्यिकीय विश्लेषण - ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय व ग्राफिकीय डायग्राम सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। 10. सामान्य हिंदी शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को सम्बोधित पत्र,कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न

वर्ण एवं ध्वनि विचार: उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरणा

शब्द रचना: संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय

शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्धव, देशज, विदेशी। (ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक, निपात)। शब्द ज्ञान: पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द,समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।

शब्द शुद्धि।

व्याकरणिक कोटियां परसर्ग, लिंग, वचन, पुरूष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य

वाक्य रचना, प्रकार सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि

विराम चिन्हों का प्रयोग।

मुहावरे लोकोक्तियां

भाग 2 कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।

निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।

इनपुट एवं आउटपुट

इन्टरनेट प्रोटोकॉल आई0पी0 एड्रेस

आई0टी0 गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग

ई-मेल आई०डी० को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/ संचालन

प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन

वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं ऐक्सेल प्रोसेसिंग (MS Excel) के महत्वपूर्ण तत्व

ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेस ।

डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।

भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा

कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि।