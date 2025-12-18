CTET February 2026 Form last date: सीटीईटी फरवरी सत्र की अंतिम तिथि आज, तुरंत ctet.nic.in करें Apply

CTET February 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी सत्र 2026 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

CTET February 2026 Application Form: आवेदन लिंक

उम्मीदवार अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपनी ऑनलाइन आवेदन समय से पहले पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

CTET February 2026 Application Form यहां क्लिक करें

CTET February 2026 Application Form: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी सत्र 2026 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण विवरणों को नीचे टेबल में देख सकते हैं: