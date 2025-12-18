MP Police Constable Answer Key 2025 OUT: एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी जारी, esb.mp.gov.in पर रिस्पॉन्स शीट PDF Link

MP Police Constable Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 17 दिसंबर 2025 को एमपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में भाग लिया था, वे अब अपनी उत्तर कुंजी (Response Sheet PDF) आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जारी की गई आंसर की की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और परीक्षा में मिलने वाले संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, उनके लिए ऑब्जेक्शन विंडो 17 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों को अपनी आंसर की चेक करने और आपत्ति दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, TAC कोड और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इस भर्ती अभियान के ज़रिए कुल 7500 कांस्टेबल की नियुक्ति की जाएगी।