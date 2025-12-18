MPPSC FSO Answer Key 2025 OUT: एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

“Provisional Answer Key – Food Safety Officer Exam 2025 (Dated 17/12/2025)” लिंक पर क्लिक करें।

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से MPPSC FSO उत्तर कुंजी 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

MP FSO Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) आधिकारिक रूप से 17 दिसंबर 2025 को जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 14 दिसंबर 2025 को आयोजित MPPSC FSO भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए उत्तरों के आधार पर अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इस भर्ती अभियान के ज़रिए कुल 67 फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) नियुक्त किए जाएंगे।

MPPSC FSO Answer Key 2025: आपत्ति (Objection) दर्ज करने का मौका

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, आयोग के विज्ञापन संख्या 04/2025 (दिनांक 23 जून 2025) के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयोजित खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 का आयोजन 14 दिसंबर 2025 को एक ही सत्र में किया गया था। इस परीक्षा में खंड ‘अ’ (सामान्य अध्ययन) और खंड ‘ब’ (खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी) विषय शामिल थे।

उक्त परीक्षा की प्रोविजनल (प्रावधिक) उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी या किसी प्रश्न-उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवार को प्रमाणिक संदर्भ देना अनिवार्य होगा, जैसे संबंधित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का संबंधित पृष्ठ या दस्तावेज।

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट-mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से, लिंक एक्टिव होने की तिथि से 05 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।