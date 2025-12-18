Current Affairs 18 Dec 2025: किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?

Current Affairs One-Liners: 18 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित विषय शामिल हैं।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए- ओमान
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस खाड़ी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है- ओमान
फिल्म "होमबाउंड" ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई है- सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म
हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है- डेजर्ट साइक्लोन-II
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है- इथियोपिया
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले दिग्गज मूर्तिकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया- राम सुतार
हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है- हांसी
