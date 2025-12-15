Current Affairs Quiz 15 Dec 2025: स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?

Current Affairs Quiz 15 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में स्क्वैश विश्व कप 2025, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया? a) एशिया b) अफ्रीका c) अंटार्कटिका d) दक्षिण अमेरिका 1. c) अंटार्कटिका उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली कविता चांद (Kavita Chand) ने 12 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत के पर्वतारोहण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 4,892 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की यह उपलब्धि, प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' चुनौती को पूरा करने की उनकी खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

2. स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?

a) हांगकांग

b) ऑस्ट्रेलिया

c) भारत

d) मिस्र 2. c) भारत स्क्वैश विश्व कप 2025 में, भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता। इस जीत से भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा देश बन गया है। 3. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया?

a) पुणे, महाराष्ट्र

b) कोल्हापुर, महाराष्ट्र

c) बेलगावी, कर्नाटक

d) ग्वालियर, मध्य प्रदेश 3. c) बेलगावी, कर्नाटक केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी में मराठा प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए, मंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं था, बल्कि भारत के आत्म-सम्मान, साहस और हिंदवी स्वराज्य की चेतना को भावी पीढ़ियों तक ले जाने का एक गंभीर संकल्प था।