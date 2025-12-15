Current Affairs Quiz 15 Dec 2025: स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?

Current Affairs Quiz 15 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में स्क्वैश विश्व कप 2025, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया?
a) एशिया
b) अफ्रीका
c) अंटार्कटिका
d) दक्षिण अमेरिका
1. c) अंटार्कटिका
उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली कविता चांद (Kavita Chand) ने 12 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत के पर्वतारोहण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 4,892 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की यह उपलब्धि, प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' चुनौती को पूरा करने की उनकी खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
2. स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?
a) हांगकांग
b) ऑस्ट्रेलिया
c) भारत
d) मिस्र
2. c) भारत
स्क्वैश विश्व कप 2025 में, भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता। इस जीत से भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा देश बन गया है।
3. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया?
a) पुणे, महाराष्ट्र
b) कोल्हापुर, महाराष्ट्र
c) बेलगावी, कर्नाटक
d) ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. c) बेलगावी, कर्नाटक
केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी में मराठा प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए, मंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं था, बल्कि भारत के आत्म-सम्मान, साहस और हिंदवी स्वराज्य की चेतना को भावी पीढ़ियों तक ले जाने का एक गंभीर संकल्प था।
4. रामसर साइट्स की सूची में हाल ही में जोड़ी गई सिल्लीसेढ़ झील किस राज्य में स्थित है?
A) छत्तीसगढ़
B) मध्य प्रदेश
C) राजस्थान
D) गुजरात
4. C) राजस्थान
भारत ने सिल्लीसेढ़ झील (राजस्थान) और कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़) को रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा है, ये आर्द्रभूमियाँ रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक पारिस्थितिक महत्व की मानी जाती हैं। साल 2025 तक, भारत में 96 रामसर साइट्स हैं जो विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें हिमालय की ऊँचाई वाली झीलें से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव और दक्षिण के तटीय लैगून शामिल हैं।
5. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
a) 12 दिसंबर
b) 13 दिसंबर
c) 14 दिसंबर
d) 15 दिसंबर
5. c) 14 दिसंबर
भारत ने 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और बिजली-प्रणाली विश्वसनीयता में हुई बड़ी प्रगति को उजागर किया गया, जिससे संरक्षण को देश की सतत विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत किया गया। 1991 से मनाए जा रहे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation