Current Affairs One Liners 12 Dec 2025: एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है?

Current Affairs One-Liners: 12 Dec 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से संबंधित विषय शामिल हैं।
-
केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किये है- 11,718.24 करोड़
-
हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया- विनेश फोगाट
-
प्रवासी राजस्थानी दिवस हाल ही में किस शहर में मनाया गया- जयपुर
-
हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया- नई दिल्ली
-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है- अमेज़न
-
भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास "हरिमौ शक्ति-2025" का पांचवां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है- महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान)
-
हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया- सुश्री सुप्रिया साहू
-
हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता- कांस्य पदक
