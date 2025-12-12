NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट फिर बढ़ी; जुड़ी 135 नई सीटें; mcc.nic.in पर देखें नए अपडेट

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट दी। छात्रों के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ाकर 13 दिसंबर 2025 कर दी गई है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन ऑप्शन फील कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आज 12 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे से शुरू हो गई है।

छात्र 13 दिसंबर 2025 की दोपहर 1:00 बजे तक अपनी पसंद फिल और लॉक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि MCC ने सीट मैट्रिक्स में करीब 135 नई सीटें जोड़ी हैं, जिससे छात्रों के पास और अधिक ऑप्शन मौजूद हो गए हैं।

NEET PG राउंड 2 काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल

छात्र नीचे दी गई इस टेबल के माध्यम से NEET PG राउंड 2 काउंसलिंग के रिवाइज्ड शेड्यूल की जानकारी ले सकते हैं।