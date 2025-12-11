Current Affairs One Liners 11 Dec 2025: भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 

Current Affairs One-Liners: 11 Dec 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 और स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल से संबंधित विषय शामिल हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने हाल ही में कौनसा ऐप लांच किया- सुजलाम भारत ऐप
गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है- अमेज़न
हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है- दीपावली
भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया- वाराणसी
ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन-सा शहर कर रहा है- अबू धाबी
टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ कौन बन गए हैं- जसप्रीत बुमराह
हाल ही में किस भारतीय ने दुबई में एशियाई युवा पैरा गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते- अब्दुल कादिर इंदौरी
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर कितना कर दिया है- 7.2 प्रतिशत
