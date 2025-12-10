Current Affairs Quiz 10 Dec 2025: किस त्योहार को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है?

Current Affairs Quiz 10 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में ग्लोबल एआई शो 2025, मानव अधिकार दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? A. होली B. दीपावली C. दशहरा D. छठ पूजा 1. B. दीपावली भारत की सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक, दीपावली को हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतरसरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage of Humanity) की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। यह अंकन केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में अपनाया गया।

2. ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन-सा शहर कर रहा है? A) दुबई B) शारजाह C) अबू धाबी D) रियाद 2. A) अबू धाबी अबू धाबी ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम "एआई: 2031 - एक्सेलेरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स" है। यह आयोजन प्रौद्योगिकी जगत के लीडर, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों को एक साथ लाता है। ग्लोबल एआई शो का 2025 संस्करण प्रमुख सरकारी संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक मंच के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। 3. टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ कौन बन गए हैं?

A) मोहम्मद सिराज

B) भुवनेश्वर कुमार

C) जसप्रीत बुमराह

D) रविन्द्र जडेजा 3. C) जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले T20I में अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही वह टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बन गए। साथ ही वह ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए है.