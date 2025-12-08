Current Affairs One Liners 08 Dec 2025: चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है?

Current Affairs One-Liners: 08 Dec 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ऑपरेशन सागर बंधु से संबंधित विषय शामिल हैं।
- चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है- ऑपरेशन सागर बंधु
- प्रतिष्ठित एडमिरल कप-2025 की मेजबानी कौन करेगा- भारतीय नौसेना अकादमी
- स्मॉल फाइनेंस बैंक की मंज़ूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है- फ़िनो स्मॉल फाइनेंस बैंक
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 07 दिसंबर
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपये की 125 बीआरओ परियोजनाओं का उद्घाटन किया- 5,000 करोड़
- एनएमडीसी ने हाल ही में किस आईआईटी के साथ साइबर सुरक्षा और एआई इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की है- आईआईटी कानपुर
- हाल ही में भारत में किस विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए सरकार ने आशय पत्र (LOI) जारी किया- न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय
