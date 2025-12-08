SSC CHSL Answer Key 2025 Download
Focus
Quick Links
Breaking News

SSC CHSL उत्तर कुंजी 2025 Link: ssc.gov.in से डाउनलोड करें एसएससी Tier 1 आंसर की, रिस्पॉन्स शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 8, 2025, 19:59 IST

SSC CHSL Answer Key 2025 Out: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज, 8 दिसंबर 2025 को टियर 1 परीक्षा की SSC CHSL आंसर की 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी SSC CHSL 10+2 Tier-I उत्तर कुंजी 2025 और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC CHSL Answer Key 2025 OUT
SSC CHSL Answer Key 2025 OUT

SSC CHSL 10+2 Answer Key 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज, 8 दिसंबर 2025 को SSC CHSL टियर 1 परीक्षा की आंसर की 2025 जारी कर दी है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी एसएससी सीएचएसएल टियर 1 आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CHSL उत्तर कुंजी 2025 और Response Sheet PDF का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।

Screenshot 2025-12-08 185415

SSC CHSL 2025 Answer Key Link- यहां क्लिक करें

SSC CHSL Tier 1 उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके एसएससी सीएचएसएल टियर 1 उत्तर कुंजी 2025 और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाएं।

  • फिर होम पेज पर "Login" टैब पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

  • अब आप नीचे लिखे ‘Answer Key Challenge’ पर क्लिक करें।

  • आपके फोन या कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिस ओपन होगा, जहां आपको “Module for candidate’s response sheet, tentative answer keys, and for submission of represent” लिखे टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।

  • स्क्रीन पर एक लॉगिन विंडो खुलेगी, वहां अपना रोल नंबर/यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।

  • SSC CHSL Tier 1 Answer Key 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और प्रश्नों और उत्तरों को क्रॉस चेक करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News