UPSC LDCE Admit Card 2025: एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें चेक

UPSC LDCE Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग ने एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार UPSC की ऑफिसियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा देश के 9 शहरों में आयोजित की जायेगी. ये परीक्षा केंद्र हैं - चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम।

UPSC LDCE Admit Card 2025: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा का नाम एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा की तारीख 13 दिसंबर से 28 दिसम्बर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 8 दिसम्बर 2025 ऑफिसियल वेबसाइट https://upsc.gov.in/

UPSC LDCE Admit Card 2025

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड ‘B’ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड B और कंबाइंड स्टेनोग्राफर्स ग्रेड B एग्जाम देने वाले कैंडिडेट अब ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।इसके साथ ही उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.