SSC CHSL Answer Key 2025 Download
Focus
Quick Links

UPSC LDCE Admit Card 2025: एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें चेक

By Sonal Mishra
Dec 8, 2025, 20:37 IST

UPSC LDCE Admit Card 2025: यूपीएससी ने एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, ये एडमिट कार्ड यूपीएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी किये गए हैं. उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.  परीक्षा 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSC LDCE Admit Card 2025: एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें चेक
UPSC LDCE Admit Card 2025: एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें चेक

UPSC LDCE Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग ने एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार UPSC की ऑफिसियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एलडीसीई ग्रेड बी परीक्षा देश के 9 शहरों में आयोजित की जायेगी. ये परीक्षा केंद्र हैं - चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम।   

UPSC LDCE Admit Card 2025: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 

परीक्षा का नाम 

एलडीसीई ग्रेड बी

परीक्षा की तारीख 

13 दिसंबर से 28 दिसम्बर  2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 

8 दिसम्बर 2025  

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://upsc.gov.in/

UPSC LDCE Admit Card 2025

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड ‘B’ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड B और कंबाइंड स्टेनोग्राफर्स ग्रेड B एग्जाम देने वाले कैंडिडेट अब ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।इसके साथ ही उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

                                 UPSC LDCE Admit Card 2025

 UPSC LDCE Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें ?

  • ऑफिशियल वेबसाइट: upsconline.gov.in पर जाएं

  • होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें

  • अपनी लॉगिन डिटेल्स डालें

  • सबमिट बटन दबाएं

  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा

  • इसे डाउनलोड करें और एग्जाम के लिए संभाल कर रखें

UPSC LDCE Admit Card 2025: परीक्षा के तहत आने वाली सर्विसेज़

कैटेगरी I: सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस

कैटेगरी II: सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, जनरल कैडर, इंडियन फॉरेन सर्विस, ब्रांच ‘B’

कैटेगरी III: सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट सर्विस

कैटेगरी VIII: सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, इंटेलिजेंस ब्यूरो

कैटेगरी X: सेक्शन ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेज़ हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस

कैटेगरी XI: असिस्टेंट डायरेक्टर/सेक्शन ऑफिसर्स/मैनेजर ग्रेड I, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन

UPSC LDCE 2025: एग्जाम पैटर्न 

यूपीएससी ने एलडीईसी 2025 परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न जारी किया है. परीक्षा में ऑब्जेक्टिव-टाइप और डिस्क्रिप्टिव-टाइप दोनों तरह के पेपर शामिल होंगे।

पेपर 

मार्क्स 

तारीख 

समय 

सामान्य अध्ययन, भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रियाएँ, और आरटीआई अधिनियम, 2005

150

13 दिसम्बर  2025

सुबह 10 बजे से   दोपहर 12 बजे तक  

भारत सरकार सचिवालय, संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और व्यवहार, वित्तीय और सेवा नियम

150

13 दिसम्बर  2025

दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे 

नोटिंग, ड्राफ्टिंग और संक्षेप लेखन

200

14 दिसम्बर  2025

सुबह 10 बजे से   दोपहर 1 बजे तक 

हिंदी या अंग्रेजी में योग्यता आशुलिपि परीक्षा (100 शब्द प्रति मिनट) – श्रेणी IV, V, VI, VII, IX के लिए

क्वालीफाइंग 

20, 27, 28 दिसम्बर  2025

सुबह 10 बजे से (बैच में)

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News