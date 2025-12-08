दिल्ली मेट्रो के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, जानें यहां

दिल्ली मेट्रो को प्यार से 'राजधानी की जीवन रेखा' भी कहा जाता है। लेकिन, यह सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। यह दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और डिजाइन मिलकर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह प्रगति और नए विचारों की भावना को दर्शाता है। यह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर यात्रा करने का एक कुशल, भरोसेमंद और पर्यावरण-अनुकूल साधन है। अपनी शुरुआत से ही दिल्ली मेट्रो अनगिनत यात्रियों की रोज की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह उन्हें शहर में आसानी से आने-जाने में मदद करती है। यातायात की सुविधा देने के अलावा, यह शहरी विकास का भी प्रतीक है। यह एक ऐसे शहर में उम्मीद और सहूलियत देती है, जहां ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मेट्रो ने न केवल रोज के सफर को आसान बनाया है, बल्कि हर तरह के लोगों को जोड़ने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। यह लोगों को उनकी मंजिलों और सपनों के करीब लाती है।

जब आप इस शानदार परिवहन प्रणाली के बारे में सोचते हैं, तो इसके महत्त्व और उन तकनीकी सुधारों को समझना जरूरी है, जो इसे इतना सफल बनाते हैं। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, सामान्य ज्ञान क्विज में हिस्सा ले रहे हों, या सिर्फ इस बड़ी उपलब्धि के बारे में जानने को उत्सुक हों, दिल्ली मेट्रो के बारे में अपने ज्ञान को परखने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह नेटवर्क कैसे काम करता है और इतने सालों में यह कैसे विकसित हुआ है। 1. दिल्ली मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ? a) 2000 b) 2006 c) 2004 d) 2002 उत्तर: d) 2002 स्पष्टीकरण: दिल्ली मेट्रो का संचालन 24 दिसंबर, 2002 को शुरू हुआ था। इसकी पहली लाइन का उद्घाटन शाहदरा और तीस हजारी के बीच हुआ था। 2. दिल्ली मेट्रो का संचालन कौन-सा संगठन करता है? a) इंडियन रेलवे b) DMRC c) NHAI d) DTC उत्तर: b) DMRC स्पष्टीकरण: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) दिल्ली मेट्रो के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठन है।

3. किन्हें “मेट्रो मैन ऑफ इंडिया” के नाम से जाना जाता है? a) ई. श्रीधरन b) रतन टाटा c) सुरेश प्रभु d) शशि थरूर उत्तर: a) ई. श्रीधरन स्पष्टीकरण: ई. श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो परियोजना की अवधारणा तैयार करने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से उन्हें “मेट्रो मैन ऑफ इंडिया” की उपाधि मिली। 4. दिल्ली मेट्रो में वर्तमान में कितनी लाइनें चालू हैं (2025 तक)? a) 9 b) 12 c) 10 d) 8 उत्तर: b) 12 स्पष्टीकरण: दिल्ली मेट्रो में वर्तमान में 12 लाइनें चालू हैं, जिनमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। ये लाइनें दिल्ली-NCR क्षेत्र के कई हिस्सों को सेवा देती हैं। 5. दिल्ली मेट्रो की पहली चालू लाइन का रंग क्या है? a) रेड लाइन b) येलो लाइन c) ब्लू लाइन d) ग्रीन लाइन उत्तर: a) रेड लाइन स्पष्टीकरण: रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की पहली चालू लाइन थी, जो शाहदरा को तीस हजारी से जोड़ती थी। 6. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है?