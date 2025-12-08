PM Surya Ghar Yojana: अब सोलर प्लेट पर मिलेगा इतना अनुदान, जरुरी डाक्यूमेंट्स सहित जानें सभी डिटेल्स

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड राज्यों और साथ ही साथ देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है. यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक शानदार पहल है. इस योजना ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. योजना के तहत अब तक 6.85 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल का इंस्टालेशन हो चुका है.
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन करना है. योजना के तहत सबसे अधिक डिमांड 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट की है. सर्वाधिक इंस्टालेशन की बात करें तो गुजरात टॉप पर है इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, हाइलाइट्स:
|
डिटेल्स
|
डेटा
|
योजना का उद्देश्य
|
वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन करना
|
बजट आवंटन
|
₹75,021 करोड़
|
अब तक हुए इंस्टालेशन
|
6,85,763 (फरवरी 2024 से शुरू)
|
रिकॉर्ड
|
अब तक के इंस्टालेशन का 86% इसी योजना के तहत
|
सबसे अधिक मांग
|
3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट (77% इंस्टालेशन)
|
5 किलोवाट से अधिक लोड सेगमेंट
|
14% इंस्टालेशन
|
सर्वाधिक इंस्टालेशन वाले राज्य
|
1. गुजरात 2. महाराष्ट्र 3. उत्तर प्रदेश 4. केरल
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
https://www.pmsuryaghar.gov.in
योजना के तहत कितना अनुदान:
- 1 किलोवाट पैनल: ₹30,000
- 2 किलोवाट पैनल: ₹60,000
- 3 किलोवाट पैनल: ₹78,000
नोट: 3 किलोवाट से ऊपर के सोलर पैनल पर भी 40% तक का अनुदान उपलब्ध है.
कैसे मिलेगा लाभ?
- सोलर पैनल लगाने की लागत का 40% हिस्सा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा.
- बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है.
योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स:
ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी लाभार्थी के घर का निरीक्षण करेंगे, सत्यापन के बाद सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जरुरी डाक्यूमेंट्स की डिटेल्स नीचे दी गयी है-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बिजली बिल
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लाभ:
- बिजली बिल में भारी कटौती होगी.
- स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में योगदान मिलेगा.
- घरों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.
क्या कहते है अधिकारी:
जागरण.कॉम के हवाले से विद्युत कार्यपालक अभियंता यशवंत कुमार का कहना है कि,"प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले के बिजली उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाकर बिजली आपूर्ति की जाएगी. सोलर पैनल लगाने में आने वाली लागत का 40% अनुदान लाभुक के खाते में सीधे भेजा जाएगा."
कैसे करें आवेदन:
- पोर्टल पर जाएं: सरकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करें.
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें.
- स्थिति की जानकारी रखें: आवेदन स्वीकृति और निरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर प्राप्त करें.
ये रहा आवेदन का डायरेक्ट लिंक:
PM Surya Ghar Muft Bijli yojana- Apply For Rooftop Solar
इस योजना का लाभ उठाकर आप न केवल बिजली बचत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आपके घर को सोलर पावर से सुसज्जित कर बिजली खर्च को कम करने का एक शानदार अवसर है.
