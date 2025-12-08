PM Surya Ghar Yojana: अब सोलर प्लेट पर मिलेगा इतना अनुदान, जरुरी डाक्यूमेंट्स सहित जानें सभी डिटेल्स

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड राज्यों और साथ ही साथ देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है. यह बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक शानदार पहल है. इस योजना ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. योजना के तहत अब तक 6.85 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल का इंस्टालेशन हो चुका है.



पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन करना है. योजना के तहत सबसे अधिक डिमांड 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट की है. सर्वाधिक इंस्टालेशन की बात करें तो गुजरात टॉप पर है इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान है.