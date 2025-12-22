उत्तर प्रदेश में किस जिले को कहा जाता है ‘ब्रह्मोस मिसाइल का घर’, जानें नाम

भारत ने बीते कुछ वर्षों में रक्षा के क्षेत्र में तेजी से तरक्की की है। इस कड़ी में भारतीय रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के साथ-साथ कई अधिक दूरी की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया है। इस कड़ी में भारत की महत्त्वपूर्ण मिसाइलों में शामिल ब्राह्मोस मिसाइल का निर्माण भी भारत में किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित हो रही है। इस कड़ी में यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘ब्रह्मोस मिसाइल का घर’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

किस जिले को कहा जाता है ब्राह्मोस मिसाइल का घर

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में किस जिले को ब्राह्मोस मिसाइल का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को ब्राह्मोस मिसाइल का घर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है ब्राह्मोस मिसाइल का घर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बाहरी इलाके में करीब 200 एकड़ में उत्तर प्रदेश आर्थिक रक्षा गलियारे के तहत ब्राह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। यह अपने आप में एक बड़ा शहर है। वहीं, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के कारण इसे ब्रह्माोस मिसाइल का घर भी कहा जाता है।