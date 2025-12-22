IOCL Result 2025 OUT: इंडियन ऑइल के जूनियर इंजीनियर के 404 पदों का परिणाम घोषित, यहाँ देखें रिजल्ट पीडीएफ

IOCL Result 2025 OUT: इंडियन ऑइल कारपोरेशन ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट-IV और जूनियर ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं, ये भर्तियाँ 404 पदों पर होनी है, परिणाम इंडियन ऑइल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये गए हैं उम्मीदवार iocl.com पर जा कर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इंडियन ऑइल के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 31 अक्टूबर, 2025 को कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार इंडियन ऑइल के सीबीटी परीक्षा में सफल हुए हैं वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होंगे।









IOCL Result 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

इंडियन ऑइल जेई परिणाम डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स चेक कर सकते हैं -

स्टेप-1: इंडियन ऑयल ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं।

स्टेप-2: होमपेज पर "करियर" सेक्शन पर जाएं।

स्टेप-3: IOCL JE रिजल्ट 2025 के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।