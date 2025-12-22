TNPSC Group 2 Result 2025
IOCL Result 2025 OUT: इंडियन ऑइल के जूनियर इंजीनियर के 404 पदों का परिणाम घोषित, यहाँ देखें रिजल्ट पीडीएफ

By Sonal Mishra
Dec 22, 2025, 19:31 IST

IOCL Result 2025 OUT: इंडियन ऑइल ने जूनियर इंजीनियर के 404 पदों का परिणाम जारी कर दिया है, ये परिणाम इंडियन ऑइल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी हुआ है, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से अपने परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

IOCL Result 2025 OUT: इंडियन ऑइल कारपोरेशन ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट-IV और जूनियर ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं, ये भर्तियाँ 404 पदों पर होनी है, परिणाम इंडियन ऑइल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किये गए हैं उम्मीदवार iocl.com पर जा कर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इंडियन ऑइल के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 31 अक्टूबर, 2025 को कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार इंडियन ऑइल के सीबीटी परीक्षा में सफल हुए हैं  वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य होंगे।


  IOCL Result 2025 डाउनलोड लिंक 


IOCL Result 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

इंडियन ऑइल जेई परिणाम डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स चेक कर सकते हैं -

स्टेप-1: इंडियन ऑयल ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं।

स्टेप-2:  होमपेज पर "करियर" सेक्शन पर जाएं।

स्टेप-3: IOCL JE रिजल्ट 2025 के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-4: अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ जन्मतिथि या पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप-5: IOCL JE स्कोरकार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप-6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

IOCL Result 2025 का अगला चरण क्या होगा ?

उम्मीदवारों का अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू शेड्यूल या स्किल टेस्ट से जुड़े अपडेट के लिए रेगुलर रूप से ऑफिशियल IOCL वेबसाइट चेक करते रहें.    

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

