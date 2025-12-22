RBI Lateral Recruitment 2025: 93 पदों के लिए भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, आयु सीमा सहित डिटेल देखें

RBI Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 93 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसके तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सहित पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया शामिल है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

RBI Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 93 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2026 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: