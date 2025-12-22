RBI Lateral Recruitment 2025: 93 पदों के लिए भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, आयु सीमा सहित डिटेल देखें

RBI Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 93 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसके तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सहित पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया शामिल है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
RBI Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 93 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2026 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
RBI भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक
RBI Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
आरबीआई की ओर से संबंधित भर्ती के जरिए कुल 93 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सहित पद शामिल हैं। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
पद का नाम
विभिन्न
रिक्त पदों की संख्या
93
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
17 दिसंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि
17 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026
चयन प्रक्रिया
ऑफिशियल वेबसाइट
rbi.org.in
RBI Recruitment 2025 Eligibility Criteria: पात्रता मानदंड
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से निकाले गए पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित चयन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता:
सांख्यिकी / अर्थशास्त्र / गणित / गणितीय सांख्यिकी / डेटा विज्ञान / वित्त / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में बीई / बीटेक किया होना चाहिए। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह।
आयु सीमा - 25 से 40 वर्ष (पद के अनुसार)
RBI Recruitment 2025 Post Details: रिक्त पदों का विवरण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से निकाले गए पदों के लिए रिक्त पदों का विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:
पद का नाम
रिक्त पदों की संख्या
डेटा साइंटिस्ट
02
डेटा इंजीनियर
02
आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ
07
आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
05
आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर
03
एआई/एमएल विशेषज्ञ
03
आईटी - साइबर सुरक्षा विश्लेषक
05
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर
03
प्रोजेक्ट मैनेजर
04
बाजार एवं तरलता जोखिम विशेषज्ञ
01
आईटी - साइबर सुरक्षा विश्लेषक
13
परिचालन जोखिम विश्लेषक
02
विश्लेषक
04
जोखिम विश्लेषक
05
लेखा विशेषज्ञ
05
जोखिम मूल्यांकन एवं डेटा विश्लेषक
02
नीति अनुसंधान विश्लेषक
02
व्यावसायिक एवं वित्तीय जोखिम विश्लेषक
06
डेटा इंजीनियर
01
डेटा विश्लेषक
01
बैंकिंग डोमेन विशेषज्ञ
01
डेटा साइंटिस्ट
02
बैंक परीक्षक
01
वरिष्ठ बैंक परीक्षक
01
डेटा साइंटिस्ट
04
क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट
04
कार्यक्रम समन्वयक
02
कुल पदों की संख्या
93
RBI Recruitment 2025 Application Fees: आवेदन शुल्क
संबंधित भर्ती के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये + GST है, जबकि सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यंत आर्थिक संकट (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 600 रुपये + GST है।
