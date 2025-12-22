UPSC EPFO Final Result 2025: यूपीएससी ने ईपीएफओ का फ़ाइनल रिजल्ट किया जारी, यहाँ से डाउनलोड करें पीडीएफ

UPSC EPFO Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने ईपीएफओ EO/AO परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं.ईपीएफओ EO/AO परीक्षा का आयोजन 30 नवम्बर को किया गया था. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब DAF भरना होगा और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी होगी। ईपीएफओ EO/AO परीक्षा 2025 के परिणाम PDF फॉर्मेट में घोषित कर दिया गया है, जिसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवार रोल नंबर के जरिये अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

UPSC EPFO Final Result 2025 कैसे चेक करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपना परिणाम चेक कर सकते हैं-

स्टेप-1 : यूपीएससी की ऑफिसियल वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर जायें

स्टेप-2: डाउनलोड सेक्शन में जायें

स्टेप-3: अब “EPFO में एनफोर्समेंट ऑफिसर - अकाउंट्स ऑफिसर के 156 पद” टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें।