By Sonal Mishra
Dec 22, 2025, 21:02 IST

UPSC EPFO Final Result 2025: यूपीएससी ने ईपीएफओ परीक्षा का अंतिम परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, परिणाम ऑफिसियल वेबसाइट upsc.gov.in पर पीडीएफ फोर्मेट में जारी हुआ है, उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ इस पेज से भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. परिणाम 156 पदों के लिए जारी किया गया है.

UPSC EPFO Final Result 2025: यूपीएससी ने ईपीएफओ का फ़ाइनल रिजल्ट किया जारी, यहाँ से डाउनलोड करें पीडीएफ

UPSC EPFO Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने ईपीएफओ  EO/AO परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं.ईपीएफओ  EO/AO परीक्षा का आयोजन 30 नवम्बर को किया गया था. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब DAF भरना होगा और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी होगी। ईपीएफओ  EO/AO परीक्षा 2025 के परिणाम PDF फॉर्मेट में घोषित कर दिया गया है, जिसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवार रोल नंबर के जरिये अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

        UPSC EPFO Final Result 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक 

UPSC EPFO Final Result 2025 कैसे चेक करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपना परिणाम चेक कर सकते हैं- 

स्टेप-1 : यूपीएससी की ऑफिसियल वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर जायें 

स्टेप-2: डाउनलोड सेक्शन में जायें 

स्टेप-3: अब “EPFO में एनफोर्समेंट ऑफिसर - अकाउंट्स ऑफिसर के 156 पद” टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-4: PDF लिंक पर क्लिक करें इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रोल नंबर की लिस्ट दिखेगी।

स्टेप-5: अपना रोल नंबर सर्च करें ।

UPSC EPFO Final Result 2025: हाईलाइट्स 

परीक्षा का नाम 

ईपीएफओ  EO/AO 2025

परीक्षा संचालन निकाय 

संघ लोक सेवा आयोग  (UPSC)

परीक्षा की तारीख 

30 नवम्बर 2025

परिणाम जारी होने की तारीख 

22 दिसम्बर  2025

कुल रिक्तियां 

156

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • इंटरव्यू 

ऑफिसियल वेबसाइट 

upsc.gov.in

     

       


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

