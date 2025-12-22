Current Affairs One Liners 22 Dec 2025: भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट शामिल किया गया?

Current Affairs One-Liners: 22 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025, पेसा महोत्सव से संबंधित विषय शामिल हैं।

1. पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जायेगा- विशाखापत्तनम

2. DRDO ने किस संस्थान के साथ रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MoU साइन किया- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)

3. 4,000 से अधिक टी20ई रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं- स्मृति मंधाना

4. हाल ही में गोल्फर सुखमन सिंह ने कौन सी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जीती- आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया

5. राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है- श्रीनिवास रामानुजन