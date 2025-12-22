TNPSC Group 2 Result 2025
Focus
Quick Links

Current Affairs One Liners 22 Dec 2025: भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट शामिल किया गया?

By Bagesh Yadav
Dec 22, 2025, 18:44 IST

Current Affairs One-Liners: 22 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025, पेसा महोत्सव से संबंधित विषय शामिल हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

Current Affairs One-Liners: 22 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025, पेसा महोत्सव से संबंधित विषय शामिल हैं।

1. पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जायेगा- विशाखापत्तनम

2. DRDO ने किस संस्थान के साथ रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MoU  साइन किया- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)

3. 4,000 से अधिक टी20ई रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं- स्मृति मंधाना

4. हाल ही में गोल्फर सुखमन सिंह ने कौन सी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जीती- आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया

5. राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है- श्रीनिवास रामानुजन

6. हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट शामिल किया गया- अंजदीप
7. हाल ही में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता- पाकिस्तान 

World’s First Airport: कब और कहां बनाया गया था दुनिया का पहला हवाई अड्डा? यहाँ मिलेगा जवाब

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News