Rajasthan VDO Result 2025
Focus
Quick Links

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025

By Bagesh Yadav
Dec 21, 2025, 06:54 IST

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ऑस्कर 2026,डेजर्ट साइक्लोन-II आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है.

Add as a preferred source on Google
Join us

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ऑस्कर 2026,डेजर्ट साइक्लोन-II आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है.  

1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है?
A) केन्या
B) नाइजीरिया
C) इथियोपिया
D) दक्षिण अफ्रीका

C) इथियोपिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अदिस अबाबा में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया" से सम्मानित किया गया। इथियोपियाई प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया संबंधों को मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व में मोदी के योगदान को मान्यता देते हुए यह सम्मान प्रदान किया। मोदी यह विशिष्टता प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख बने। यह पीएम मोदी का इस प्रकार का उनका 28वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।

2. फिल्म "होमबाउंड" ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई है?

A) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

B) सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म

C) सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म

D) सर्वश्रेष्ठ मूल गीत

B) सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म

“होमबाउंड” (Homebound) आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है, जिसका मतलब है कि यह अब अंतिम पांच नामांकन स्लॉट में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 15 फिल्मों में से एक है। “होमबाउंड” का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है और इसका निर्माण करण जौहर (धर्मा प्रोडक्शंस) ने किया है, जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

3. हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है?
A) हिसार
B) सिरसा
C) हांसी
D) रोहतक

C) हांसी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हांसी (Hansi) को एक नए जिले के रूप में बनाया जाएगा, औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह राज्य का 23वां जिला बन जाएगा। वर्तमान में हांसी हिसार जिले का एक उपमंडल है।

4. हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है?
A) डेजर्ट वारियर
B) डेजर्ट साइक्लोन-II
C) डेजर्ट स्टॉर्म
D) अल-नागाह
B) डेजर्ट साइक्लोन-II

भारतीय सेना का एक दल भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन-II' के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए रवाना हो गया है। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक UAE के अबू धाबी में आयोजित होने वाला है। भारतीय दल में 45 कर्मी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। इसी तरह की ताकत वाला UAE लैंड फोर्सेज का दल 53 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

5. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है?

A) भोपाल रेलवे स्टेशन

B) जबलपुर रेलवे स्टेशन

C) इंदौर रेलवे स्टेशन

D) मियाना रेलवे स्टेशन

D) मियाना रेलवे स्टेशन

गुना, मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा-बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर, 2025) पर परिवहन श्रेणी (रेलवे स्टेशन) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में मियाना को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया।

6. हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया?

a) एशिया

b) अफ्रीका

c) अंटार्कटिका

d) दक्षिण अमेरिका

6. c) अंटार्कटिका 

उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली कविता चांद (Kavita Chand) ने 12 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत के पर्वतारोहण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 4,892 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की यह उपलब्धि, प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' चुनौती को पूरा करने की उनकी खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर है। 

7. स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता?
a) हांगकांग
b) ऑस्ट्रेलिया
c) भारत
d) मिस्र 

7. c) भारत

स्क्वैश विश्व कप 2025 में, भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता। इस जीत से भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा देश बन गया है।

8. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया?
a) पुणे, महाराष्ट्र
b) कोल्हापुर, महाराष्ट्र
c) बेलगावी, कर्नाटक
d) ग्वालियर, मध्य प्रदेश

8. c) बेलगावी, कर्नाटक

केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी में मराठा प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए, मंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं था, बल्कि भारत के आत्म-सम्मान, साहस और हिंदवी स्वराज्य की चेतना को भावी पीढ़ियों तक ले जाने का एक गंभीर संकल्प था।

9. रामसर साइट्स की सूची में हाल ही में जोड़ी गई सिल्लीसेढ़ झील किस राज्य में स्थित है?

A) छत्तीसगढ़

B) मध्य प्रदेश

C) राजस्थान

D) गुजरात

9. C) राजस्थान

भारत ने सिल्लीसेढ़ झील (राजस्थान) और कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़) को रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा है, ये आर्द्रभूमियाँ रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक पारिस्थितिक महत्व की मानी जाती हैं। साल 2025 तक, भारत में 96 रामसर साइट्स हैं जो विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें हिमालय की ऊँचाई वाली झीलें से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव और दक्षिण के तटीय लैगून शामिल हैं।

10. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
a) 12 दिसंबर
b) 13 दिसंबर
c) 14 दिसंबर
d) 15 दिसंबर

10. c) 14 दिसंबर

भारत ने 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और बिजली-प्रणाली विश्वसनीयता में हुई बड़ी प्रगति को उजागर किया गया, जिससे संरक्षण को देश की सतत विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत किया गया। 1991 से मनाए जा रहे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 

VB-G RAM G Bill पर संसद की मुहर,यह MGNREGA से कैसे है अलग? देखें सभी बड़े बदलाव 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News