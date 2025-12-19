Current Affairs One-Liners: 19 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ, फीफा अरब कप 2025 से संबंधित विषय शामिल हैं।

हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का ख़िताब किस देश ने जीता- मोरक्को

हाल ही में नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय ने किया- जल शक्ति मंत्रालय

हाल ही में कहाँ पर जम्मू और कश्मीर के पहले पहले जनरेशन Z डाकघर का उद्घाटन किया गया- AIIMS विजयपुर

भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8% की वृद्धि हुई और यह 17 दिसंबर तक कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया- ₹17.05 लाख करोड़

हाल ही में चर्चा में रहा एआई-सक्षम वॉयस-टू-टेक्स्ट मीटिंग टूल 'सभासार' किसके द्वारा लांच किया गया है- केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय