Current Affairs Quiz 17 Dec 2025: हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?

Current Affairs Quiz 17 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन-II, ऑस्कर 2026, हरियाणा का 23वां जिला आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है?

A) केन्या

B) नाइजीरिया

C) इथियोपिया

D) दक्षिण अफ्रीका C) इथियोपिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अदिस अबाबा में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया" से सम्मानित किया गया। इथियोपियाई प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया संबंधों को मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व में मोदी के योगदान को मान्यता देते हुए यह सम्मान प्रदान किया। मोदी यह विशिष्टता प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख बने। यह पीएम मोदी का इस प्रकार का उनका 28वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।

2. फिल्म "होमबाउंड" ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई है? A) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता B) सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म C) सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म D) सर्वश्रेष्ठ मूल गीत B) सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म “होमबाउंड” (Homebound) आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है, जिसका मतलब है कि यह अब अंतिम पांच नामांकन स्लॉट में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 15 फिल्मों में से एक है। “होमबाउंड” का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है और इसका निर्माण करण जौहर (धर्मा प्रोडक्शंस) ने किया है, जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। 3. हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है?

A) हिसार

B) सिरसा

C) हांसी

D) रोहतक C) हांसी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हांसी (Hansi) को एक नए जिले के रूप में बनाया जाएगा, औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह राज्य का 23वां जिला बन जाएगा। वर्तमान में हांसी हिसार जिले का एक उपमंडल है।