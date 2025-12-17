UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

विषय भाग

सामान्य ज्ञान (General Knowledge)- सामान्य विज्ञान

भारत का इतिहास

भारतीय संविधान

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति

भारतीय कृषि

वाणिज्य एवं व्यापार

जनसंख्या

पर्यावरण एवं नगरीकरण

भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन

उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी

उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था

मानवाधिकार

आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद

भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव

साइबर काइम

वस्तु एवं सेवाकर

पुरस्कार और सम्मान

देश / राजधानीं / मुद्रायें

महत्वपूर्ण दिवस

अनुसंधान एवं खोज

पुस्तक और उनके लेखक

सोशल मीडिया कम्युनिकेशन

मानसिक सामर्थ्य (Mental Aptitude) Logical Diagrams-तार्किक आरेख

Symbol-Relationship Interpretation-संकेत सम्बन्ध विश्लेषण

Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध

Word formation Test- शब्द रचना परीक्षण

Letter and number series - अक्षर और संख्या श्रृंखला

Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता

Common Sense Test व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण

Direction sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण

Logical interpretation of dataआंकड़ों का तार्किक विश्लेषण

Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क

Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना





तर्कशक्ति (Reasoning)- Analogies-समरूपता

Similarities समानता

Differences -भिन्नता

Space visualization-खाली स्थान भरना

Problem solving-समस्या को सुलझाना

Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय

Decisionmaking-निर्णायक क्षमता

Visual memory-दृश्य स्मृति

Discrimination-विभेदन क्षमता

Observation- पर्यवेक्षण

Relationship-सम्बन्ध

Concepts-अवधारणा

Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क

Verbal and figure classification शब्द और आकृति वर्गीकरण

Arithmetical number seriesअंकगणितीय संख्या श्रृंखला

Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

Computer Science Introduction History

Evolution and Generation of Computers

Organisation of Computer system

Hardware

Software

Peripheral Devices

Algorithm

Flowchart and Number system

Database Management System Data organisation,

File Management System,

Database Concepts,

Relational Data Model and Basic Concept of Database,

Popular Database Management System- Fox pro and Oracle with SQL etc.

PC Software and Office Automation: Office System and Procedure,

the need for office automation,

Electronic Capture,

Storage,

Graphics and Graphic User Interface,

Electronic Data Interchange.

Workplace productivity Tools: Word Processing Tools,

Electronic spreadsheets,

Electronic presentation tools.

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access),

Open Office,

Using these tools in English and official Indian (Windows, Unix and Unicode Fonts), Exchange of Files across these platforms.

Computer Networks: Types of networks

Network topology

OSI Model

Risk assessment and security measures and security issues

LAN

MAN

WAN

The Internet: Working with internet,

uses of internet,

Search Engines,

e-mail,

ecommerce,

e-banking and e-learning, loT.

Emerging Technologies and Web Publishing: Application Software,

Computer controlled devices,

Artificial Intelligence,

Mobile Computing,

Green Computing,

Operating System-Windows,

Unix/Linux,

HTML,

JavaScript,

Banking and ecommerce application

Boolean algebra: Boolean operators,

Truth Tables,

Closure property,

Laws of Boolean Algebra,

SOP,

POS,

Karnaugh map,

Application of Boolean logic.

Data Structures One and two dimensional arrays,

Stack and queue.