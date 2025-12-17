UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026:उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नई भर्ती का ऐलान कर दिया है. ये भर्तियाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर होनी है, जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए ताकि परीक्षा में उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाए. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम यहाँ यूपीपीआरपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर साझा कर रहे हैं, उम्मीदवार इस पेज पर परीक्षा का पूरा विवरण देख सकते हैं.
UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: एग्जाम पैटर्न
लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
प्रश्न-पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा।
लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टा होगा,जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-160 होगी।
लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी।
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा, जो प्रश्न का सही उत्तर हो ।
विषय
प्रश्नों की संख्या
अधिकतम अंक
सामान्य ज्ञान
40
50
मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति
40
50
कम्प्यूटर विज्ञान
80
100
कुल
160
200
UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026
विषय
भाग
सामान्य ज्ञान (General Knowledge)-
मानसिक सामर्थ्य (Mental Aptitude)
तर्कशक्ति (Reasoning)-
Computer Science Introduction
Database Management System
PC Software and Office Automation:
Workplace productivity Tools:
Computer Networks:
The Internet:
Emerging Technologies and Web Publishing:
Boolean algebra:
Data Structures
Cryptography
