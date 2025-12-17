IB SA Result 2025 PDF
UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Dec 17, 2025

UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: यूपी पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं उन्हें परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए. उम्मीदवार इस पेज से परीक्षा का सबसे लेटेस्ट सिलेबस चेक कर सकते हैं.  

UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026:उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नई भर्ती का ऐलान कर दिया है. ये भर्तियाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर होनी है, जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए ताकि परीक्षा में उनके  सफल होने की संभावना बढ़ जाए. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम यहाँ यूपीपीआरपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर साझा कर रहे हैं, उम्मीदवार इस पेज पर परीक्षा का पूरा विवरण देख सकते हैं.             

UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026: एग्जाम पैटर्न 

  • लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

  • यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

  •  बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। 

  • प्रश्न-पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। 

  • लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टा होगा,जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-160 होगी। 

  • लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी।

  •  प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा, जो प्रश्न का सही उत्तर हो ।

विषय 

प्रश्नों की संख्या 

अधिकतम अंक 

सामान्य ज्ञान 

40 

50 

मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति

40 

50 

कम्प्यूटर विज्ञान

80 

100 

कुल 

160 

200 

UPPRPB Computer Operator Syllabus 2026

विषय 

भाग 

सामान्य ज्ञान (General Knowledge)- 

  • सामान्य विज्ञान 

  • भारत का इतिहास 

  • भारतीय संविधान

  • भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 

  • भारतीय कृषि 

  • वाणिज्य एवं व्यापार 

  • जनसंख्या 

  • पर्यावरण एवं नगरीकरण

  • भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 

  • उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी 

  • उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था 

  • मानवाधिकार 

  • आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद 

  • भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध 

  • राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय 

  • राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 

  • विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव 

  • साइबर काइम

  • वस्तु एवं सेवाकर 

  • पुरस्कार और सम्मान 

  • देश / राजधानीं / मुद्रायें 

  • महत्वपूर्ण दिवस 

  • अनुसंधान एवं खोज 

  • पुस्तक और उनके लेखक 

  • सोशल मीडिया कम्युनिकेशन 

मानसिक सामर्थ्य (Mental Aptitude)

  • Logical Diagrams-तार्किक आरेख

  • Symbol-Relationship Interpretation-संकेत सम्बन्ध विश्लेषण

  • Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध

  • Word formation Test- शब्द रचना परीक्षण

  • Letter and number series - अक्षर और संख्या श्रृंखला

  • Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता

  • Common Sense Test व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण

  • Direction sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण

  • Logical interpretation of dataआंकड़ों का तार्किक विश्लेषण

  • Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क

  • Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना 

तर्कशक्ति (Reasoning)- 

  • Analogies-समरूपता 

  • Similarities समानता 

  • Differences -भिन्नता

  • Space visualization-खाली स्थान भरना

  • Problem solving-समस्या को सुलझाना

  • Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय

  • Decisionmaking-निर्णायक क्षमता

  • Visual memory-दृश्य स्मृति

  • Discrimination-विभेदन क्षमता

  • Observation- पर्यवेक्षण

  •  Relationship-सम्बन्ध

  • Concepts-अवधारणा

  • Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क

  • Verbal and figure classification शब्द और आकृति वर्गीकरण

  • Arithmetical number seriesअंकगणितीय संख्या श्रृंखला

  • Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

Computer Science Introduction

  • History 

  • Evolution and Generation of Computers 

  • Organisation of Computer system 

  • Hardware 

  • Software 

  • Peripheral Devices 

  • Algorithm 

  • Flowchart and Number system 

Database Management System

  • Data organisation, 

  • File Management System, 

  • Database Concepts, 

  • Relational Data Model and Basic Concept of Database, 

  • Popular Database Management System- Fox pro and Oracle with SQL etc. 

PC Software and Office Automation: 

  • Office System and Procedure, 

  • the need for office automation, 

  • Electronic Capture, 

  • Storage, 

  • Graphics and Graphic User Interface, 

  • Electronic Data Interchange. 

Workplace productivity Tools:

  • Word Processing Tools, 

  • Electronic spreadsheets, 

  • Electronic presentation tools. 

  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), 

  • Open Office, 

  • Using these tools in English and official Indian (Windows, Unix and Unicode Fonts), Exchange of Files across these platforms. 

Computer Networks: 

  • Types of networks 

  • Network topology 

  • OSI Model 

  • Risk assessment and security measures and security issues 

  • LAN 

  • MAN 

  • WAN

The Internet: 

  • Working with internet, 

  • uses of internet, 

  • Search Engines, 

  • e-mail, 

  • ecommerce, 

  • e-banking and e-learning, loT. 

Emerging Technologies and Web Publishing:

  • Application Software, 

  • Computer controlled devices, 

  • Artificial Intelligence, 

  • Mobile Computing, 

  • Green Computing, 

  • Operating System-Windows, 

  • Unix/Linux, 

  • HTML, 

  • JavaScript, 

  • Banking and ecommerce application 

Boolean algebra:

  • Boolean operators, 

  • Truth Tables, 

  • Closure property, 

  • Laws of Boolean Algebra, 

  • SOP, 

  • POS, 

  • Karnaugh map, 

  • Application of Boolean logic.

Data Structures

  • One and two dimensional arrays, 

  • Stack and queue.

Cryptography

  • Basics of Cryptography















