दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 Link: ssc.gov.in से डाउनलोड करें SSC Delhi Police Constable Admit Card, परीक्षा 18 दिसंबर से

SSC Delhi Police Constable Admit Card 2025: एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। हॉल टिकट में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश दिए गए होंगे। ध्यान रखें, परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है, बिना हॉल टिकट के प्रवेश नहीं मिलेगा।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

इस साल, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला के लिए 7565 पदों की भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हैं, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि) का उपयोग करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हॉल टिकट 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एडमिट कार्ड से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।