MPESB Notification 2026 OUT: ग्रुप 1 और सब-ग्रुप 2 भर्ती नोटिफिकेशन जारी, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल्स देखें

MPESB Notification 2026 Date: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से ग्रुप 1 और सब-ग्रुप 2 के कुल 474 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के साथ किया जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण उम्मीदवार आगे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।

MPESB Notification 2026 in Hindi: नोटिफिकेशन पीडीएफ

जिन उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन या बीएससी या समकक्ष योग्यता है, वे भर्ती के लिए पात्र हैं। एमपीईएसबी की ओर से नोटिफिकेशन 16 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं: