IB SA Result 2025 PDF
UP Police Computer Operator Notification 2025: यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी, यहाँ देखें पूरी जानकारी

By Sonal Mishra
Dec 17, 2025, 15:20 IST

UP Police Computer Operator Notification 2025: यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 1352 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रिक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी, रिक्तियों का विवरण, महत्वपूर्ण तारीखें, पात्रता और अन्य जानकारियां यहाँ चेक कर  सकते हैं.

UP Police Computer Operator Notification 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, ये भर्तियाँ 1352 पदों पर होनी है, पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 है. इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट- https://uppbpb.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।     

UP Police Computer Operator 2025: हाईलाइट्स  

आर्गेनाइजेशन 

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

रिक्ति का नाम 

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A

रिक्तियों की संख्या 

1352  

आवेदन शुरू होने की तारीख 

16 दिसम्बर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि 

15 जनवरी 2026  

आवेदन का मोड 

ऑनलाइन 

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://uppbpb.gov.in

UP Police Computer Operator 2025:  अधिसूचना 

यूपी पुलिस में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुश खबरी है! यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A रिक्ति से जुड़ी अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना अधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुई है जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिसियल वेबसाइट से या नीचे दिए गए लिंक से अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं-

         UP Police Computer Operator 2025 Notification


UP Police Computer Operator 2025: पात्रता 

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

  • भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ओ' लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 

  • समकक्षता निर्धारण शासनादेश संख्या-08/2022/2/47-का-2-2022/02एलसी / 2022, दिनांक 05 मई 2022 (परिशिष्ट-1) के अनुसार किया जायेगा। या प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रोद्योगिकी या इलेक्ट्रानिक्स अभियन्त्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । 

  • आवेदन की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नही होंगे। 

  • आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

UP Police Computer Operator 2025: आयु  

  •  प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या 

  • राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या 

  • केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। 

  • उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः- अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01-07-1997 से पूर्व तथा दिनांक 01-07-2007 के बाद का न हुआ हो। परन्तु यह कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ०प्र० के मूल निवासी) की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये। 


UP Police Computer Operator 2025: भर्ती प्रक्रिया

इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:-

विषय 

प्रश्नों की संख्या 

अधिकतम अंक 

सामान्य ज्ञान 

40 

50 

मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति

40 

50 

कम्प्यूटर विज्ञान

80 

100 

कुल 

160 

200 


  • लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

  • यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

  •  बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। 

  • प्रश्न-पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। 

  • लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टा होगा,जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-160 होगी। 

  • लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी।

  •  प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा, जो प्रश्न का सही उत्तर हो ।  ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। 

  • लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

