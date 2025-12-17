उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन-सी है, जानें नाम

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य देश के आर्थिक विकास के पहिये को भी रफ्तार देने में आगे है। इस कड़ी में यहां के उद्योग भारतीय उद्योग क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। हालांकि, क्या आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
किस जिले में है सबसे बड़ी सरकारी कंपनी
सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी किस जिले में है। आपको बता दें कि यूपी की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी लखनऊ जिले में स्थित है।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी
यूपी की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी की बात करें, तो यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(UPPCL) है। यह राज्य में बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के लिए जिम्मेदार है।
कितनी पुरानी है कंपनी
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 14 जनवरी, 2000 को यूपी बिजली सुधार अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी। यह एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
कैसे काम करती है सरकारी कंपनी
UPPCL खुद बिजली का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीदती है। इसके बाद इसकी अन्य कंपनी UPPTL द्वारा बिजली का ट्रांसमिशन सब-स्टेशन तक किया जाता है। इसके आगे, पांच डिस्कॉम कंपनियों द्वारा बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है।
पांच वितरण कंपनियां कौन-सी हैं
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास पांच डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करती हैं। ये कंपनियां इस प्रकार हैंः
PVVNL (पश्चिमी): मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे पश्चिमी जिलों लिए जिम्मेदार है।
MVVNL (मध्यांचल): लखनऊ, अयोध्या, बरेली जैसे मध्य क्षेत्र के जिलों के लिए जिम्मेदार है।
DVVNL (दक्षिणांचल): आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और झांसी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
PUVVNL (पूर्वांचल): वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों के लिए जिम्मेदार है।
KESCo: कानपुर शहर के लिए विशेष वितरण इकाई है।
कंपनी का मुख्य कार्य क्या है
UPPCL का मुख्य कार्य राज्य में बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करना है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर की स्थापना, तारों का जाल, नए बिजली के मीटर और सब-स्टेशन शामिल है। कंपनी द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए ‘झटपट कनेक्शन’ जैसे पोर्टल की भी सुविधा दी गई है, जिससे कम समय में लोग तुरंत बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।
