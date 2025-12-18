Year Ender: यादों में रहेंगे ये नाम, साल 2025 में दुनिया छोड़ गए ये भारतीय दिग्गज, यहां देखें लिस्ट

वर्ष 2025 भारत और दुनिया के लिए गहरे शोक का वर्ष भी रहा, जब सिनेमा, संगीत, राजनीति, फैशन और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी कई जानी-मानी और प्रभावशाली हस्तियों का निधन हुआ। इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। नीचे 2025 में दिवंगत प्रमुख व्यक्तित्वों की जानकारी को स्पष्ट श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है। 2025 में दिवंगत भारतीय हस्तियाँ: मनोज कुमार: देशभक्ति सिनेमा का चेहरा

‘भारत कुमार’ के नाम से मशहूर मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1960-70 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को देशभक्ति की नई पहचान दी। धर्मेंद्र: सिनेमा का चलता-फिरता इतिहास

धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और गंभीर अभिनय, हर दौर में प्रासंगिक रहे धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक जीवंत अध्याय का अंत लगा। विजय रूपाणी : गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। 6 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना में निधन।

राम सुतार: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले दिग्गज प्रसिद्ध मूर्तिकार। ज़ुबीन गर्ग: असम की आवाज़, देश की पहचान

ज़ुबीन गर्ग असम के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्होंने असमिया के साथ-साथ हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में गायन किया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनके निधन से संगीत जगत ने एक सशक्त और आत्मीय आवाज़ खो दी। देब मुखर्जी: सिनेमा की विरासत का शांत स्तंभ

देब मुखर्जी का 14 मार्च 2025 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। मुखर्जी-समर्थ परिवार से जुड़े देब मुखर्जी शोर से दूर रहकर अभिनय की गरिमा निभाने वाले कलाकार थे और वे निर्देशक अयान मुखर्जी के पिता भी थे। सुलक्षणा पंडित: अभिनय और सुरों का संगम

हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और सफल पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित का 7 नवंबर 2025 को निधन हुआ।

उन्होंने अभिनय के साथ-साथ अपनी मधुर आवाज़ से भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। गोवर्धन असरानी: सदाबहार हास्य सम्राट



असरानी, जिन्हें लोग सिर्फ उनके नाम से पहचानते थे, का 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ‘शोले’ के जेलर से लेकर 70-90 के दशक की अनगिनत कॉमिक भूमिकाओं तक, वे बॉलीवुड के सबसे प्रिय चरित्र कलाकारों में रहे। पंकज धीर : वरिष्ठ टीवी और बॉलीवुड अभिनेता, ‘महाभारत’ धारावाहिक में कर्ण की भूमिका के लिए प्रसिद्ध। 15 अक्टूबर 2025 को निधन। सतीश शाह: सादगी में छिपा हास्य

सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। फिल्मों और ‘साराभाई vs साराभाई’ जैसे टीवी शोज़ में उन्होंने साबित किया कि बिना ऊँची आवाज़ के भी गहरी कॉमेडी की जा सकती है। आलोक चटर्जी : प्रसिद्ध फिल्म व रंगमंच अभिनेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता। 6 जनवरी 2025 को भोपाल में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से 63 वर्ष की आयु में निधन। सुदीप पांडे : लोकप्रिय भोजपुरी व हिंदी सिनेमा अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। 15 जनवरी 2025 को मुंबई में हार्ट अटैक से निधन।

विभु राघव: टेलीविजन और फिल्म अभिनेता। स्टेज-4 कोलन कैंसर से जूझने के बाद 2 जून 2025 को मुंबई में निधन। पीयूष पांडे: भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज। 24 अक्टूबर 2025 को 70 वर्ष की आयु में निधन। शेफाली जरीवाला: लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री और गायिका। 27 जून 2025 को निधन। वरिंदर सिंह घुमन: बॉलीवुड अभिनेता और बॉडीबिल्डर। 9 अक्टूबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट से निधन। ऐसी हस्तियाँ जो अब नहीं हमारे बीच: आप यहाँ उन कलाकारों या नामी हस्तियों के नाम दे सकते है जिनका निधन इस साल हुआ है. नाम क्षेत्र निधन की तिथि कारण / विवरण आलोक चटर्जी अभिनेता, रंगमंच 06 जनवरी 2025 मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर सुदीप पांडे अभिनेता, निर्माता 15 जनवरी 2025 हार्ट अटैक विभु राघव टीवी व फिल्म अभिनेता 02 जून 2025 कैंसर पीयूष पांडे विज्ञापन जगत 24 अक्टूबर 2025 बीमारी पंकज धीर टीवी व फिल्म अभिनेता 15 अक्टूबर 2025 वरिंदर सिंह घुमन अभिनेता, बॉडीबिल्डर 09 अक्टूबर 2025 कार्डियक अरेस्ट शिवराज पाटिल राजनेता 12 दिसंबर 2025 - विजय रूपाणी राजनेता 12 जून 2025 विमान दुर्घटना शेफाली जरीवाला टीवी अभिनेत्री 27 जून 2025 रॉबर्ट रेडफोर्ड अभिनेता, निर्देशक 16 सितंबर 2025 प्राकृतिक कारण ओज़ी ऑसबॉर्न संगीतकार 22 जुलाई 2025 बीमारी मैल्कम-जमाल वार्नर अभिनेता 21 जुलाई 2025 आकस्मिक डूबना