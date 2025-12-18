SSC CGL Tier 1 Result 2025 OUT: एसएससी सीजीएल रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

SSC CGL Tier 1 Result 2025, Sarkari Result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज 18 दिसंबर 2025 को संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप B और C पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे SSC की आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और एसएससी सीजीएल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।

ssc.gov.in CGL Result 2025 OUT

SSC CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। इसके अलावा 18,236 ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों के लिए 14 अक्टूबर 2025 को पुनः परीक्षा कराई गई। यह परीक्षा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II सहित कई अन्य पदों के लिए आयोजित की गई थी। लगभग 12 लाख उम्मीदवारों ने SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा के नतीजे अब जारी कर दिए गए हैं। जारी रिजल्ट PDF के अनुसार, 139,395 उम्मीदवारों ने टियर 2 परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है।