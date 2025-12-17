School Winter Vacation UP Update: दिल्ली में हाइब्रिड मोड के साथ UP में बंद हुए स्कूल, देखें जारी आदेश

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही, बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नए निर्देश भी जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासेस के लिए स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है। इस विषय पर जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RampurDm हैंडल से एक पोस्ट के द्वारा जानकारी को शेयर किया गया है।

UP School in Winter: यूपी में स्कूलों को लेकर निर्देश

UP स्कूलों के लिए जारी आदेश में, "जनपद में प्रातः तापमान कम होने एवं अत्यधिक कोहरा होने की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, रामपुर के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक संचालित समस्त परिषदीय, माध्यमिक एवं सहायता प्राप्त, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय संशोधित करते हुए प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। तदानुसार उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।" लिखा है।