PM Kisan Beneficiary Status: डायरेक्ट Link से देखें PM-Kisan Samman Nidhi बेनिफिशियरी स्टेटस

PM Kisan Installment Status: PM किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में वार्षिक 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट योजना है. PM Kisan 22th Installment Date 2026 कब आयेगी 22वीं किस्त:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 22वीं किस्त की संभावित तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन अगर हम योजना के पिछले रुझानों को देखें, तो यह किस्त फरवरी 2026 के आसपास आने की संभावना है. किसानों को ₹2000 की किस्त राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी.

बेनिफिशियरी स्टेटस-Know Your Status PM Kisan