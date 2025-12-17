IB SA Result 2025 PDF
PM Kisan Beneficiary Status: डायरेक्ट Link से देखें PM-Kisan Samman Nidhi बेनिफिशियरी स्टेटस

By Bagesh Yadav
Dec 17, 2025, 17:10 IST

PM Kisan Installment Date 2026: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह राशि तीन समान किस्तों में, हर चार महीने में, सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक योजना के तहत 21 किस्तें जारी की जा चुकी है.      

पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे देखें
PM Kisan Installment Status: PM किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में वार्षिक 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट योजना है.  

PM Kisan 22th Installment Date 2026 कब आयेगी 22वीं किस्त:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 22वीं किस्त की संभावित तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन अगर हम योजना के पिछले रुझानों को देखें, तो यह किस्त फरवरी 2026 के आसपास आने की संभावना है. किसानों को ₹2000 की किस्त राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी.

 PM Kisan Yojana के कौन है पात्र और क्या है आवेदन प्रक्रिया? सभी डिटेल्स यहां देखें

कैसे जुड़े इस योजना से:

यदि आप इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं, तो आपको किन डॉक्यूमेंट की जरुरत होगी साथ ही अन्य सभी जानकारी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले लिकं पर क्लिक करके देख सकते है. यदि आप पहले से ही इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहिए. यहां बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के स्टेप बताये गए है, जिसे आप देख सकते है.  

पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे देखें:        

PM Kisan Samman निधि योजना बेनिफिशियरी स्टेटस  देखने के सभी स्टेप यहां दिए गए है-  

1. आधिकारिक वेबसाइट: पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM-KISAN (pmkisan.gov.in) पर जाएँ.

2. फार्मर कॉर्नर: होमपेज पर बने "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं. 

3. बेनिफिशियरी स्टेटस: "Beneficiary Status" लिंक पर क्लिक करें.

4. पर्सनल डिटेल्स: यहां पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट करें  

5. स्टेटस: यहां आपकी भुगतान की स्थिति दिखाई देगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको किस्त मिली है या नहीं. 

Status of Self Registered Farmer/ Farmer Registered Through CSC

New Farmer Registration Form

खाते में पैसा नहीं आया तो करें क्या:

ऊपर दिए गए स्टेप के माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है, यदि आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि  आपको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिल रही है या नहीं यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप अपने स्थानीय कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.  

विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट लाभ भुगतान योजना: 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण और विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ भुगतान (डीबीटी) योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा और सहारा मिलता है.

 

