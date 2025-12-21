साल 2025 के महत्त्वपूर्ण कांफ्रेंस व समिट की पूरी लिस्ट, यहां देखें

सम्मेलन तिथि स्थान मुख्य परिणाम/विषय

G20 शिखर सम्मेलन 22-23 नवंबर, 2025 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका थीम: "Solidarity, Equality, Sustainability"।

COP30 (जलवायु सम्मेलन) 10-21 नवंबर, 2025 बेलेम, ब्राजील अमेजन वर्षावनों का संरक्षण और 'बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान' को अपनाना।

17वां ब्रिक्स (BRICS) समिट 6-7 जुलाई, 2025 रियो डी जनेरियो, ब्राजील 'रियो डी जनेरियो घोषणा' जारी की गई। AI गवर्नेंस और समावेशी शासन पर ध्यान।

SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त - 1 सितंबर, 2025 तियानजिन, चीन SCO के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन। आतंकवाद विरोधी और एंटी-ड्रग सेंटर लॉन्च किए गए।

51वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2025 कन्यामोली, इटली आर्थिक सुरक्षा, यूक्रेन संकट और तकनीकी सहयोग पर चर्चा।

नाटो (NATO) समिट 2 अक्टूबर, 2025 द हेग, नीदरलैंड 75वीं वर्षगांठ के बाद रक्षा बजट और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान।

8वां राष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा कांफ्रेंस - नई दिल्ली रियल टाइम डाटा पर आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना

शेप 2025 कांफ्रेंस - नई दिल्ली अस्पतालों की संरचना, स्थापत्य कला और उपकरणों पर केंद्रित

चौथा भारत-मध्य एशिया डायलॉग नई दिल्ली विभिन्न देशों में व्यापार, सुरक्षा और विकास भागीदारी में सहयोग देना

तंबाकू नियंत्रण पर विश्व काफ्रेंस - डबलिन, आयरलैंड तंबाकू नियंत्रण पर सोसायटी का सहयोग व नए अभ्यास को शामिल करना

दूसरी ब्लू टॉक्स मई नई दिल्ली मरीन संरक्षण को बढ़ावा देना

आर्मी कमांडर कांफ्रेंस अप्रैल नई दिल्ली ईयर ऑफ रिफॉर्म्स पर आधारित

अंतरराष्ट्रीय यूथ कांक्लेव अप्रैल सिक्किम सतत पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देना