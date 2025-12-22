World’s First Airport: कब और कहां बनाया गया था दुनिया का पहला हवाई अड्डा? यहाँ मिलेगा जवाब

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हवाई यात्रा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद साधारण हवाई पट्टियों से हुई थी। शुरुआती एयरपोर्ट न तो बड़े टर्मिनल वाले थे और न ही आम यात्रियों के लिए बने थे। इन्हें मुख्य रूप से उड़ान प्रयोग, पायलट प्रशिक्षण और सैन्य जरूरतों के लिए विकसित किया गया था। अमेरिका के सबसे पुराने चालू एयरपोर्ट से लेकर भारत के पहले नागरिक हवाई अड्डे तक, इन शुरुआती एविएशन केंद्रों ने आधुनिक विमानन की मजबूत नींव रखी। दुनिया का पहला हवाई अड्डा

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के कॉलेज पार्क शहर में स्थित कॉलेज पार्क एयरपोर्ट (KCGS) को दुनिया का सबसे पुराना ऑपरेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी, जब राइट ब्रदर्स में से विलबर राइट (Wilbur Wright) यहां अमेरिकी सेना के अधिकारियों को उड़ान प्रशिक्षण देने आए थे। ‘विमानन का पालना’ (cradle of aviation) कहे जाने वाले इस एयरपोर्ट को 1973 में मैरीलैंड–नेशनल कैपिटल पार्क एंड प्लानिंग कमीशन ने अधिग्रहित किया और 1977 में इसे अमेरिका के ऐतिहासिक स्थलों की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। आज भी यह एयरपोर्ट सक्रिय है और वाशिंगटन डीसी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एविएशन हब माना जाता है।

दुनिया का दूसरा सबसे पुराना कमर्शियल हवाई अड्डा

जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर स्थित हैम्बर्ग एयरपोर्ट की स्थापना 1911 में हुई थी। यह न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने वाणिज्यिक एयरपोर्ट्स में से एक है, बल्कि जर्मनी का सबसे पुराना चालू हवाई अड्डा भी माना जाता है। (Airport-technology.com) भारत का पहला हवाई अड्डा

भारत में विमानन इतिहास की शुरुआत मुंबई के जुहू एयरोड्रोम से मानी जाती है। अरब सागर के किनारे 1928 में बने इस एयरोड्रोम को भारत का पहला हवाई अड्डा और पहला प्रमुख नागरिक उड्डयन केंद्र माना जाता है। ब्रिटिश काल में यही मुंबई का मुख्य एयरफील्ड था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसकी भूमिका बेहद अहम रही। यहां से शुरुआती एयरमेल सेवाएं और छोटे विमानों का संचालन किया जाता था। JRD टाटा की ऐतिहासिक उड़ान

15 अक्टूबर 1932 को भारतीय विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा, जब जेआरडी टाटा ने कराची से बॉम्बे (अब मुंबई) तक ‘पस्स मॉथ’ विमान उड़ाया। यह विमान जुहू एयरोड्रोम पर उतरा और इसी के साथ भारत की पहली निर्धारित वाणिज्यिक हवाई सेवा की शुरुआत हुई।