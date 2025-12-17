IB SA Result 2025 PDF
By Bagesh Yadav
Dec 17, 2025, 18:29 IST

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक सरकारी जीवन बीमा योजना है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। इसका वार्षिक प्रीमियम ₹436 है। 18–50 वर्ष के लोग बैंक/डाकघर खाते से जुड़ सकते हैं। मृत्यु पर नामिनी को डायरेक्ट राशि मिलती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक किफायती जीवन बीमा योजना है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल ₹436 है, जो बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट होता है। 

साल 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर कम आय वर्ग के लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देना है। मार्च 2025 तक 23.36 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हैं और 9.05 लाख परिवारों को ₹18,102.78 करोड़ की दावा राशि दी जा चुकी है।

PMJJBY से जुड़ी ताज़ा अपडेट

मार्च 2025 तक योजना से 23.36 करोड़ लोग जुड़े हैं और दावा निपटान दर लगभग 96.5% रही है। 2025 में प्रीमियम या कवरेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। मई 2025 में योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, जिसमें ग्रामीण और महिला लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया। 55 वर्ष की आयु पूरी होने, खाता बंद होने या खाते में पर्याप्त राशि न होने पर कवरेज समाप्त हो जाता है।

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: हाई लाइट्स

PMJJBY एक साल की नवीकरण योग्य टर्म लाइफ बीमा योजना है, जिसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। इसे LIC और अन्य बीमा कंपनियां बैंकों व डाकघरों के माध्यम से संचालित करती हैं। प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर बीमा राशि मिलती है। 

इसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय बैंक खाते वाले NRI भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि दावा राशि रुपये में ही मिलती है।

बीमा का किसे मिलेगा लाभ:

इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और नियमित नवीकरण पर कवरेज 55 वर्ष तक जारी रहता है। एक व्यक्ति केवल एक ही खाते से योजना का लाभ ले सकता है, भले ही उसके कई बैंक खाते हों। संस्थागत खाते इसके लिए पात्र नहीं हैं। नए जुड़ने वालों या दोबारा शामिल होने वालों पर 30 दिन की लियन अवधि लागू होती है, जिसमें गैर-दुर्घटनात्मक मृत्यु पर दावा मान्य नहीं होता।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

ऑफिसियल लिंक 

योजना के लाभ

बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलते हैं। इस योजना का प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के योग्य है। लाभार्थियों में 53% से अधिक महिलाएं हैं और लगभग 74% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यह योजना अन्य बीमा पॉलिसियों के साथ भी ली जा सकती है।

योजना के तहत कितना है प्रीमियम

पूरा साल का प्रीमियम ₹436 है। बीच में जुड़ने पर आंशिक प्रीमियम लिया जाता है-

अवधि (Months)

प्रीमियम (₹)

पूरा साल (Full Year)

436

सितंबर–नवंबर (Sep–Nov)

342

दिसंबर–फरवरी (Dec–Feb)

228

मार्च–मई (Mar–May)

114

नवीकरण (Renewal)

436

योजना के लिए कैसे करें आवेदन:

योजना में शामिल होने के लिए 31 मई से पहले अपने बैंक या डाकघर की शाखा, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑटो-डेबिट की सहमति देनी होती है और आधार जैसी बुनियादी KYC जानकारी देनी होती है। उदाहरण के तौर पर लॉग-इन कर e-Services > Social Security Schemes में जाकर PMJJBY चुनकर आवेदन किया जा सकता है।

कौन से है जरुरी डॉक्यूमेंट:

नामांकन के लिए केवल आधार या बैंक अकाउंट डिटेल पर्याप्त है, किसी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होती। दावा करने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, नामिनी की KYC, बैंक पासबुक की प्रति और आवश्यक होने पर FIR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करनी होती है।

