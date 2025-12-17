प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक किफायती जीवन बीमा योजना है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल ₹436 है, जो बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट होता है। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर कम आय वर्ग के लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देना है। मार्च 2025 तक 23.36 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हैं और 9.05 लाख परिवारों को ₹18,102.78 करोड़ की दावा राशि दी जा चुकी है। PMJJBY से जुड़ी ताज़ा अपडेट

मार्च 2025 तक योजना से 23.36 करोड़ लोग जुड़े हैं और दावा निपटान दर लगभग 96.5% रही है। 2025 में प्रीमियम या कवरेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। मई 2025 में योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, जिसमें ग्रामीण और महिला लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया। 55 वर्ष की आयु पूरी होने, खाता बंद होने या खाते में पर्याप्त राशि न होने पर कवरेज समाप्त हो जाता है।

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: हाई लाइट्स

PMJJBY एक साल की नवीकरण योग्य टर्म लाइफ बीमा योजना है, जिसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। इसे LIC और अन्य बीमा कंपनियां बैंकों व डाकघरों के माध्यम से संचालित करती हैं। प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर बीमा राशि मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय बैंक खाते वाले NRI भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि दावा राशि रुपये में ही मिलती है। बीमा का किसे मिलेगा लाभ:

इस योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और नियमित नवीकरण पर कवरेज 55 वर्ष तक जारी रहता है। एक व्यक्ति केवल एक ही खाते से योजना का लाभ ले सकता है, भले ही उसके कई बैंक खाते हों। संस्थागत खाते इसके लिए पात्र नहीं हैं। नए जुड़ने वालों या दोबारा शामिल होने वालों पर 30 दिन की लियन अवधि लागू होती है, जिसमें गैर-दुर्घटनात्मक मृत्यु पर दावा मान्य नहीं होता।