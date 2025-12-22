Current Affairs Quiz 22 Dec 2025: पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जायेगा?

Current Affairs Quiz 22 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पेसा महोत्सव 2025, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जायेगा?
A) वाराणसी
B) जयपुर
C) नई दिल्ली
D) विशाखापत्तनम
पंचायती राज और जनजातीय मामलों का मंत्रालय संयुक्त रूप से हर साल 23 और 24 दिसंबर को पेसा महोत्सव का आयोजन करता है। यह महोत्सव अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2025 का पेसा महोत्सव विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। पेसा अधिनियम, जनजातीय समुदायों को उनकी अनुसूचित भूमि पर पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करके उन्हें सशक्त बनाता है, साथ ही उन्हें उनकी भूमि से बेदखल या अलग होने से भी बचाता है।
2.DRDO ने किस संस्थान के साथ रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MoU साइन किया?
A) भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)
B) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)
C) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली
D) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. 4,000 से अधिक टी20ई रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं?
A) हरमनप्रीत कौर
B) स्मृति मंधाना
C) मिताली राज
D) दीप्ति शर्मा
भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना 4,000 से अधिक टी20ई रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की केवल दूसरी महिला हैं। न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स ऐसा करने वाली एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं।
4. हाल ही में गोल्फर सुखमन सिंह ने कौन सी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जीती?
A) इंडियन ओपन
B) आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया
C) एशियन टूर
D) पीजीए चैंपियनशिप
नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता के ऐतिहासिक टॉलीगंज क्लब में प्रतिष्ठित आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का टाइटल जीत लिया। उनकी इस शानदार जीत ने एक बेहतरीन सीज़न का समापन किया और भारत के सबसे होनहार एमेच्योर गोल्फ संभावनाओं में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया।
5. राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है?
A) आर्यभट्ट
B) श्रीनिवास रामानुजन
C) सी. वी. रमन
D) होमी जहाँगीर भाभा
राष्ट्रीय गणित दिवस (National Mathematics Day) हर साल आज भारत के सबसे प्रभावशाली और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञों में से एक, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2011 में स्थापित किया गया था।
