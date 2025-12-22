Railway Fare Hike: भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के किराये में हल्की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका असर मुख्य रूप से 215 किमी से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक, यह बढ़ोतरी यात्रियों पर न्यूनतम बोझ डालते हुए परिचालन लागत और सुरक्षा-इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए की जा रही है। चलिये विस्तार से रेल किराये की बढ़ोत्तरी के बारें में जानते है.

नया किराया कब से लागू होगा?

Train Ticket New Price: नई दरें 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद की यात्रा के लिए जारी टिकटों पर लागू होंगी। रेलवे के अनुसार, लंबी दूरी की यात्राएं महंगी हो जाएंगी। मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी और एसी दोनों क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।

किन यात्रियों पर पड़ेगा असर?