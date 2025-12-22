Railway Fare Hike: भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के किराये में हल्की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका असर मुख्य रूप से 215 किमी से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक, यह बढ़ोतरी यात्रियों पर न्यूनतम बोझ डालते हुए परिचालन लागत और सुरक्षा-इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए की जा रही है। चलिये विस्तार से रेल किराये की बढ़ोत्तरी के बारें में जानते है.
नया किराया कब से लागू होगा?
Train Ticket New Price: नई दरें 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद की यात्रा के लिए जारी टिकटों पर लागू होंगी। रेलवे के अनुसार, लंबी दूरी की यात्राएं महंगी हो जाएंगी। मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी और एसी दोनों क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।
किन यात्रियों पर पड़ेगा असर?
-
Ordinary (जनरल/पैसेंजर)
-
Mail/Express Non-AC (स्लीपर सहित)
-
सभी AC क्लास (3A, 2A, 1A, AC चेयर कार आदि)
उपनगरीय/लोकल ट्रेनें और सीजन टिकट धारक पूरी तरह बाहर रहेंगे।
नया किराया स्ट्रक्चर (26 दिसंबर से)
बता दें कि जनरल/पैसेंजर ट्रेन जिसकी दूरी 215KM से कम है उनके किराये में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है-
|
Class
|
Fare Hike Details
|
Ordinary Class (जनरल/पैसेंजर ट्रेन)
|
Up to 215 km
|
No increase (कोई बढ़ोतरी नहीं)
|
More than 215 km
|
1 paisa per km (1 पैसा प्रति किमी) increase
|
Mail/Express Non-AC (स्लीपर सहित)
|
2 paise per km (2 पैसे प्रति किमी) uniform increase
|
All AC Class (सभी AC क्लास)
|
2 paise per km (2 पैसे प्रति किमी) increase
किन पर कोई असर नहीं?
उपनगरीय/लोकल ट्रेनें (EMU/MEMU), मासिक सीजन टिकट (MST) व अन्य सीजन टिकट, और 215 किमी तक की Ordinary सेकेंड क्लास यात्रा इस सूची में शामिल हैं।
कितना पड़ेगा जेब पर असर?
-
500 किमी स्लीपर यात्रा:
500 × ₹0.02 = ₹10 अतिरिक्त
-
500 किमी Ordinary यात्रा:
पहले 215 किमी पर कोई बढ़ोतरी नहीं, उसके बाद की दूरी पर 1 पैसा/किमी
-
1,000 किमी AC यात्रा:
क्लास के अनुसार करीब ₹15–₹20 तक अतिरिक्त
यह बढ़ोतरी केवल बेसिक दूरी किराये पर है। सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन शुल्क और GST (जहां लागू हो) पहले की तरह अलग से जुड़ेंगे।
रेलवे को कितना फायदा?
FY 2025-26 में अनुमानित ₹600 करोड़ अतिरिक्त राजस्व, जिसका उपयोग सुरक्षा, रखरखाव और बुनियादी ढांचे में किया जाएगा।
कुल मिलाकर, रेलवे ने किराये में मामूली और संतुलित बढ़ोतरी की है, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े और सेवाएं बेहतर की जा सकें।
