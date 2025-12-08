Turn your rooftop into a power station with PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana - run your AC, binge shows, or charge your EV, all powered by sunshine. Ditch the bill shock and enjoy bright, guilt-free days - let the sun handle the hard work while you enjoy. #MNRE … pic.twitter.com/2YjhgJIE09

पीएम मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासियों को एक नई सौगात देते हुए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने वाली योजना ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को लांच किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर इस योजना के बारें में बताया था.

इससे पहले पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि “सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं. 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है.''

300 यूनिट मुफ्त बिजली:

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत देश के 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने का प्राविधान है. इस योजना पर ₹75,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जायेगा. सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी.

रूफ टॉप सोलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा:

रूफ टॉप सोलर सिस्टम को देश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पहले ही पीएम सूर्योदय जैसी योजना की घोषणा कर चुकी है. रूफ टॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा.

योजना को लांच करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा.