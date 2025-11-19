भारतीय नौसेना 24 नवंबर 2025 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में ‘माहे’ नामक एएसडब्ल्यू (Anti-Submarine Warfare) युद्धपोत को आयोगित करने जा रही है। यह भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नई श्रेणी के शैलो वॉटर एंटी-सबमरीन क्राफ्ट का पहला पोत है, जो समुद्री आत्मनिर्भरता और उन्नत नौसैन्य क्षमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि इसका नाम ‘माहे’ एक ऐतिहासिक तटीय क्षेत्र से प्रेरित है। जहाज का क्रेस्ट और इसका आदर्श वाक्य “Silent Hunters” केरल की युद्ध कला परंपरा और नौसैनिक फुर्ती को दर्शाते हैं। ASW-SWC सीरीज का पहला पोत ‘माहे’ आठ एएसडब्ल्यू शैलो वॉटर क्राफ्ट्स (ASW-SWC) की श्रृंखला में पहला पोत है, जिन्हें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया जा रहा है। पोत में 80% से अधिक स्वदेशी घटक उपयोग किए गए हैं, जो भारत की बढ़ती समुद्री व नौसैनिक तकनीक क्षमता को दर्शाते हैं।

यह जहाज के क्रेस्ट में उरुमी, केरल की प्राचीन लचीली तलवार दर्शाई गई है, जो नौसेना की चपलता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ‘माहे’ की क्या है खासियत यह समुद्र तट के निकट उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों की खोज और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। मुख्य हथियार हल्के टॉरपीडो लॉन्चर (ट्रिपल ट्यूब्स – पोर्ट और स्टारबोर्ड)

RBU-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर

GRSE द्वारा विकसित 30 मिमी नौसैनिक गन

दो 12.7 मिमी रिमोट-नियंत्रित मशीन गन सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स उन्नत हल-माउंटेड और लो-फ्रीक्वेंसी वैरिएबल-डेप्थ सोनार

इंटीग्रेटेड ASW कॉम्बैट सूट

अत्याधुनिक नेविगेशन व निगरानी रडार

फायर कंट्रोल और बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम

रडार, ध्वनि और इन्फ्रारेड सिग्नेचर को कम करने वाली स्टेल्थ तकनीक ऑपरेशन क्षमता तटीय पेट्रोलिंग, खोज और बचाव (SAR), अंडरवाटर सर्विलांस, माइन-लेइंग और लो-इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन

दो Rigid inflatable boats (RIBs) संचालन हेतु उपलब्ध