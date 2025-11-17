Current Affairs One Liners 17 Nov 2025: ‘अजेय वारियर-25’ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?

Current Affairs One-Liners: 17 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में अभ्यास ‘अजेय वारियर-25’, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 से संबंधित विषय शामिल हैं।

मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

भारतीय नौसेना आठ स्वदेशी ASW उथले पानी के जहाजों में से पहले को नौसेना में शामिल करेगी, इसका नाम क्या है- ‘माहे’

भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘अजेय वारियर-25’ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है- राजस्थान

पहले आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जायेगा- बैंकॉक, थाईलैंड

हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक एलपीजी डील किस देश के साथ फाइनल की है- USA

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हाल ही में 4000 रन और 300 विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया- रविन्द्र जडेजा