Bihar Government Important Scheme: सरकारी परीक्षाओं में बिहार सरकार की पूंछे जाने वाली महत्वपूर्ण योजनायें यहाँ देखें

Bihar Government Important Scheme:बिहार सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनायें हैं जो सरकारी भर्ती परीक्षाओ, राज्य स्तर की परीक्षाओं और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पूंछे जाते हैं. बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नौकरी और रोजगार योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य युवा लोगों, कौशल विकास और व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाएं हैं। बिहार कौशल विकास मिशन (2010) बीएसडीएम राज्य का प्राथमिक कौशल विकास इंजन है। पिछले कुछ वर्षों में, इसने नए कार्यक्रम, डिजिटल पहल और प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ साझेदारी शुरू की है, जो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करती हैं: अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षुता

डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल

प्लेसमेंट समर्थन बीएसडीएम की मॉड्यूलर संरचना इसे शहरी और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए सुलभ बनाती है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (2016)

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत सबसे प्रारंभिक कल्याणकारी रोजगार योजनाओं में से एक, यह पहल 20-25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को दो साल तक 1,000 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान करती है। पात्र उम्मीदवारों में कक्षा 12 पास और स्नातक शामिल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या कौशल प्रशिक्षण के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सरल किन्तु शक्तिशाली है - नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय तनाव को कम करना ताकि वे रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कौशल युवा कार्यक्रम (2016) "सात निश्चय-आर्थिक हल, युवाओं को बल" प्रतिबद्धता के तहत शुरू किए गए कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) का उद्देश्य बिहार के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना है। यह योजना 15-28 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग आवेदकों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, और इसके लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण पहल के माध्यम से, बीएसडीएम युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है।

बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (2016) बिहार में उच्च शिक्षा में कम नामांकन और पढ़ाई के लिए पलायन के चक्र को तोड़ने के लिए सरकार ने 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की पेशकश करते हुए यह योजना शुरू की। जिन छात्रों ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, वे बिना किसी अग्रिम लागत की चिंता किए नौकरी-उन्मुख डिग्री, तकनीकी प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम ने हजारों प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को कॉलेजों और कौशल संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद की है, जिससे उनके करियर के विकल्प विस्तृत हुए हैं। मॉडल कैरियर केंद्र (2014) पारंपरिक रोजगार केंद्रों की जगह ये केंद्र करियर संबंधी अवसर प्रदान करते हैं परामर्श, बायोडाटा निर्माण सहायता, नौकरी पंजीकरण, तथा सरकारी और निजी दोनों ही भूमिकाओं के लिए प्लेसमेंट सहायता। वे नियमित रूप से रोजगार मेले भी आयोजित करते हैं, स्थानीय नियोक्ताओं को प्रशिक्षित उम्मीदवारों से जोड़ते हैं, जो श्रम मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने की दिशा में एक कदम है।

बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती अभियान (2019-2025) सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के विस्तार के एक भाग के रूप में, बिहार ने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की, तथा हाल के वर्षों में पारदर्शी, परीक्षा-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से स्कूल शिक्षकों को नियुक्त किया। पारदर्शी, परीक्षा-आधारित भर्ती को एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथा साथ ही इससे लाखों स्थायी नौकरियां भी पैदा होंगी। सीएम प्रतिज्ञा योजना (2023) मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को बेहतर करियर के अवसरों के लिए तैयार करना है। यह कौशल प्रशिक्षण, कार्यस्थल की तैयारी और व्यावहारिक उद्योग अनुभव प्रदान करती है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी के विकल्पों को समझने और विनिर्माण एवं सेवा, दोनों क्षेत्रों में प्रवेश के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदान करना है। निर्माण श्रमिकों के लिए रोजगार सहायता (2023-24)

बिहार में अनौपचारिक मजदूरों, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में, के बड़े आधार को देखते हुए, श्रम संसाधन विभाग कल्याणकारी योजनाएं चलाता है: पेंशन लाभ

बीमा कवरेज

मेडिकल सहायता

वित्तीय सहायता ये लाभ दैनिक वेतन भोगियों के लिए आय सुरक्षा और सुरक्षा जाल की एक परत प्रदान करते हैं, जिनके पास अक्सर नौकरी की स्थिरता नहीं होती है। बिहार ऑनलाइन जॉब पोर्टल (2020) नौकरी तक पहुंच को आधुनिक बनाते हुए, सरकार ने एक समेकित पोर्टल (det.bihar.gov.in) लॉन्च किया है, जहां युवा: नौकरियों के लिए पंजीकरण करें

उनकी प्रोफाइल अपलोड करें

विभागों में रिक्तियों तक पहुँच

नौकरी मेलों में भाग लें

निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से जुड़ें प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, पोर्टल नौकरी की जानकारी को पारदर्शी, केंद्रीकृत और राज्यव्यापी सुलभ बनाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (2025) हाल ही में शुरू की गई यह योजना, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को मज़बूत करने की दिशा में राज्य के बदलाव को दर्शाती है। इसके तहत पात्र महिला उद्यमियों को 10,000 रुपये का अग्रिम अनुदान और उसके बाद 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।