Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: कैबिनेट सचिवालय में 250 ऑफिसर्स पदों पर निकली रिक्ति, यहाँ देखें डिटेल्स

Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (सीएस) ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के अंतर्गत डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत वेतन स्तर-7 के अंतर्गत कुल 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) पद भरे जाने हैं, जिनका मूल वेतन 44,900 रुपये और सकल वेतन लगभग 99,000 रुपये होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीएफओ (तकनीकी) पद को वेतन स्तर-7 के अंतर्गत ग्रुप बी, अराजपत्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और भत्तों सहित लगभग ₹99,000 का मासिक वेतन पैकेज प्रदान करता है। इंजीनियरिंग या संबंधित विज्ञान स्नातकोत्तर योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह 2025 के लिए घोषित सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सरकारी भर्तियों में से एक बन जाती है। आपको कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें आप रोजगार समाचार में उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं। भर्ती अभियान की विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदों का विवरण और अन्य सभी महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे।

कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2025 कैबिनेट सचिवालय 2025 रिक्ति विवरण इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विषयों में कुल 250 पद भरे जाने हैं। आप नीचे दिए गए विषयवार रिक्तियों की संख्या का विवरण देख सकते हैं- पदों का नाम संख्या कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी 124 डेटा विज्ञान / कृत्रिम बुद्धिमत्ता 10 इलेक्ट्रॉनिक्स और/या संचार / दूरसंचार 95 असैनिक अभियंत्रण 02 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 02 भौतिक विज्ञान 06 रसायन विज्ञान 04 मैथ्स 02 स्टैटिक्स 02 भूगर्भ शास्त्र 03