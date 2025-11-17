School Holiday on 17 November
Focus
Quick Links

Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: कैबिनेट सचिवालय में 250 ऑफिसर्स पदों पर निकली रिक्ति, यहाँ देखें डिटेल्स

By Sonal Mishra
Nov 17, 2025, 21:26 IST

Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (सीएस) द्वारा 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) पदों के लिए कैबिनेट सचिवालय भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार रिक्ति से जुड़ी पूरी डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं.

Add as a preferred source on Google
Join us
Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (सीएस) द्वारा 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) पदों के लिए कैबिनेट सचिवालय भर्ती अधिसूचना जारी की गई है।
Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (सीएस) द्वारा 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) पदों के लिए कैबिनेट सचिवालय भर्ती अधिसूचना जारी की गई है।

Cabinet Secretariat DFO Recruitment 2025: भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (सीएस) ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के अंतर्गत डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत वेतन स्तर-7 के अंतर्गत कुल 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) पद भरे जाने हैं, जिनका मूल वेतन 44,900 रुपये और सकल वेतन लगभग 99,000 रुपये होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डीएफओ (तकनीकी) पद को वेतन स्तर-7 के अंतर्गत ग्रुप बी, अराजपत्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और भत्तों सहित लगभग ₹99,000 का मासिक वेतन पैकेज प्रदान करता है। इंजीनियरिंग या संबंधित विज्ञान स्नातकोत्तर योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह 2025 के लिए घोषित सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सरकारी भर्तियों में से एक बन जाती है।

आपको कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें

आप रोजगार समाचार में उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं। भर्ती अभियान की विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदों का विवरण और अन्य सभी महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे।


कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025

अधिसूचना पीडीएफ

कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं-

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

14 दिसंबर, 2025

कैबिनेट सचिवालय 2025 रिक्ति विवरण

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विषयों में कुल 250 पद भरे जाने हैं। आप नीचे दिए गए विषयवार रिक्तियों की संख्या का विवरण देख सकते हैं-

पदों का नाम

संख्या

कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी

124

डेटा विज्ञान / कृत्रिम बुद्धिमत्ता

10

इलेक्ट्रॉनिक्स और/या संचार / दूरसंचार

95

असैनिक अभियंत्रण

02

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

02

भौतिक विज्ञान

06

रसायन विज्ञान

04

मैथ्स 

02

स्टैटिक्स 

02

भूगर्भ शास्त्र

03


कैबिनेट सचिवालय डीएफओ ऑफलाइन आवेदन पत्र 2025

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब कैबिनेट सचिवालय के प्रशिक्षु इंजीनियर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। कैबिनेट सचिवालय उप-क्षेत्र अधिकारी भर्ती 2025 की अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और ऑफ़लाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक शुरू हो गई है। 

कैबिनेट सचिवालय डीएफओ टेक भर्ती 2025: पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री या संबंधित विषय में विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में वैध गेट स्कोर होना चाहिए। 


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News