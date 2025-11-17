School Holiday on 17 November
हरियाणा NEET UG Counselling 2025: स्ट्रे वेकेंसी राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट uhsrugcounselling.com पर जारी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 17, 2025, 20:09 IST

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड: हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और मेरिट लिस्ट अब ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्ट्रे वेकेंसी राउंड अलॉटमेंट में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय, हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा NEET UG काउंसलिंग के स्ट्रे वेकेंसी राउंड का अलॉटमेंट कैंडिडेट द्वारा ऑनलाइन भरे गए विकल्पों के आधार पर किया गया है। जिन कैंडिडेट को सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें 19 नवंबर से 20 नवंबर, 2025 तक सभी जरूरी दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कैंडिडेट अलॉटमेंट PDF डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन - यहां क्लिक करें

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखें

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग स्ट्रे वेकेंसी राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। 

स्टेप 1: हरियाणा NEET UG काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: नोटिफिकेशन पर क्लिक करें

स्टेप 3: प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4: अलॉटमेंट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी

स्टेप 5: इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें

हरियाणा NEET UG काउंसलिंग अलॉटमेंट रिजल्ट में दी गई जानकारी

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड की अलॉटमेंट PDF में नीचे दी गई जानकारी शामिल है:

  1. NEET ऑल इंडिया रैंक
  2. NEET स्कोर
  3. कैंडिडेट का नाम
  4. पिता का नाम
  5. अलॉट की गई कैटेगरी
  6. कोर्स 
  7. अलॉट किया गया संस्थान
