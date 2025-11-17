NSIL Recruitment 2025 Notification PDF: NSIL भर्ती नोटिफिकेशन nsilindia.co.in जारी, पदों की संख्या, ऑनलाइन आवेदन की तारीख सहित डिटेल देखें

NSIL Recruitment 2025: न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है, ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य समेत 47 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद वॉक-इन सिलेक्शन के जरिए एक तय समय के लिए भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य Candidates को 30 नवंबर, 2025 तक वॉक-इन सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा।

NSIL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य 47 पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, नोटिफिकेशन नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-

NSIL Recruitment 2025: जरूरी तारीखें

इच्छुक उम्मीदवारों को 30 नवंबर, 2025, शाम 6:00 बजे से पहले दिए गए लिंक के माध्यम से वॉक-इन चयन के लिए पूर्व-पंजीकरण करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए कार्यक्रम सहित महत्वपूर्ण विवरणों का पालन करें।