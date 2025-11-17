NSIL Recruitment 2025 Notification PDF: NSIL भर्ती नोटिफिकेशन nsilindia.co.in जारी, पदों की संख्या, ऑनलाइन आवेदन की तारीख सहित डिटेल देखें

NSIL Recruitment 2025: न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है, ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य समेत 47 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद वॉक-इन सिलेक्शन के जरिए एक तय समय के लिए भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य Candidates को 30 नवंबर, 2025 तक वॉक-इन सिलेक्शन के लिए प्री-रजिस्टर करना होगा।
NSIL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य 47 पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, नोटिफिकेशन नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-
|
एनएसआईएल भर्ती 2025
NSIL Recruitment 2025: जरूरी तारीखें
इच्छुक उम्मीदवारों को 30 नवंबर, 2025, शाम 6:00 बजे से पहले दिए गए लिंक के माध्यम से वॉक-इन चयन के लिए पूर्व-पंजीकरण करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए कार्यक्रम सहित महत्वपूर्ण विवरणों का पालन करें।
|
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
|
30 नवंबर, 2025
NSIL Recruitment 2025: रिक्त पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और अन्य समेत कुल 47 पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए उपलब्ध खाली पदों की संख्या की जानकारी नीचे देखें-
|
पदों का नाम
|
पदों की संख्या
|
परियोजना वैज्ञानिक
|
22
|
परियोजना इंजीनियर
|
15
|
परियोजना सहायक
|
10
NSIL Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने वाले Candidates को पदों के अनुसार तय की गई योग्यता/शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना होगा। आप नीचे अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं-
|
पदों का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
परियोजना वैज्ञानिक
|
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (कृषि, पर्यावरण, भू-स्थानिक) में डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी (रिमोट सेंसिंग/जीआईएस/भू-सूचना विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग या समकक्ष) में मास्टर डिग्री।
|
परियोजना इंजीनियर
|
इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/मैकेनिकल/एयरोस्पेस में बी.टेक या बी.ई.
|
परियोजना सहायक
|
इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन/मैकेनिकल में डिप्लोमा
Comments
All Comments (0)
Join the conversation