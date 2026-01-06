KVS NVS Cut Off 2026: पिछले साल के पदवार कट ऑफ मार्क्स, PDF डाउनलोड करें

KVS NVS Cut Off 2026: इस सत्र या आगामी सत्रों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक महत्वपूर्ण हैं। ये अंक उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के रुझानों और पदवार कट ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सकें। ये अंक मॉक टेस्ट में प्राप्त अंकों की तुलना पिछले वर्ष के कट ऑफ से करके वर्तमान तैयारी के स्तर का विश्लेषण करने में भी सहायक होते हैं।
KVS NVS Cut Off 2025-26
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) जैसे शिक्षण पदों और सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी आदि जैसे गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। लिखित परीक्षा संपन्न होने और अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद, आधिकारिक कट-ऑफ अंक जारी किए जाते हैं। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित चरणों में प्राप्त करने होते हैं।
केवीएस पिछले वर्ष का कट ऑफ
केवीएस के पिछले वर्ष के कट-ऑफ अंक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के स्तर का आकलन करने में मदद करते हैं। वे अपने अंकों का विश्लेषण करके और पिछले वर्ष के कट-ऑफ से अपने स्कोर की तुलना करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। नीचे पदवार कट-ऑफ अंक देखें:
केवीएस प्रिंसिपल का पिछले वर्ष का कट ऑफ 2023
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
प्रधानाचार्य
|
203
|
189
|
187
|
178
|
–
केवीएस उप-प्रधानाचार्य पद के लिए पिछले वर्ष की कट-ऑफ (2023)
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
वाइस प्रिंसिपल
|
194
|
179
|
181
|
173
|
–
केवीएस के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यहां से डाउनलोड करें
केवीएस पीजीटी 2023 का पिछला कट ऑफ
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
पीजीटी हिंदी
|
143
|
137
|
132
|
130
|
136
|
पीजीटी अंग्रेजी
|
134
|
126
|
122
|
116
|
125
|
पीजीटी इतिहास
|
127
|
120
|
115
|
114
|
121
|
पीजीटी भूगोल
|
138
|
127
|
120
|
119
|
125
|
पीजीटी अर्थशास्त्र
|
134
|
125
|
120
|
112
|
126
|
पीजीटी भौतिकी
|
120
|
111
|
99
|
87
|
109
|
पीजीटी रसायन विज्ञान
|
134
|
125
|
112
|
98
|
126
|
पीजीटी जीवविज्ञान
|
128
|
119
|
112
|
105
|
117
|
पीजीटी कॉमर्स
|
145
|
138
|
130
|
116
|
140
|
पीजीटी गणित
|
141
|
131
|
116
|
104
|
131
|
पीजीटी कंप्यूटर साइंस
|
149
|
139
|
132
|
121
|
136
केवीएस टीजीटी 2023 का पिछला कट ऑफ
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
टीजीटी गणित
|
141
|
133
|
120
|
111
|
134
|
टीजीटी विज्ञान
|
130
|
122
|
115
|
105
|
121
|
टीजीटी सामाजिक अध्ययन
|
134
|
126
|
121
|
116
|
127
|
टीजीटी अंग्रेजी
|
129
|
120
|
114
|
106
|
120
|
टीजीटी हिंदी
|
141
|
134
|
129
|
118
|
134
|
टीजीटी संस्कृत
|
142
|
137
|
132
|
124
|
134
|
टीजीटी कला और शिक्षा
|
132
|
126
|
124
|
107
|
122
|
टीजीटी डब्ल्यूई
|
136
|
129
|
117
|
108
|
126
|
टीजीटी पी एंड एचई
|
113
|
100
|
95
|
88
|
101
केवीएस पीआरटी (संगीत) वर्ष 2023 का पिछला कट ऑफ
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
पीआरटी (संगीत)
|
138
|
127
|
128
|
107
|
128
केवीएस सहायक आयुक्त के लिए पिछले वर्ष का कट ऑफ 2023
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
सहायक आयुक्त
|
202
|
188
|
183
|
173
|
–
केवीएस गैर-शिक्षण विभाग के लिए पिछले वर्ष का कट-ऑफ 2023
|
पद का नाम
|
उर
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
ईडब्ल्यूएस
|
वित्त अधिकारी
|
104
|
100
|
93
|
–
|
–
|
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II
|
91
|
87
|
86
|
79
|
86
|
कनिष्ठ सचिवालय सहायक
|
106.28
|
91.09
|
88.53
|
84.23
|
90.23
केवीएस का आधिकारिक कट ऑफ 2025 कैसे चेक करें
केवीएस द्वारा आधिकारिक केवीएस कट ऑफ 2025 जारी होने के बाद , उम्मीदवार इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। कट ऑफ चेक करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
-
केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर kvsangathan.nic.in जाएं।
-
होमपेज पर जाकर "भर्ती" या "परिणाम/घोषणाएं" अनुभाग पर जाएं।
-
“केवीएस कट ऑफ 2025” लिंक पर जाएं।
-
लिंक पर क्लिक करके कटी हुई पीडीएफ फाइल खोलें ।
-
अपने प्राप्त अंकों को डाउनलोड करें और कट-ऑफ के साथ उनकी तुलना करके अपनी योग्यता स्थिति का आकलन करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation