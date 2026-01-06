KVS NVS Cut Off 2026: पिछले साल के पदवार कट ऑफ मार्क्स, PDF डाउनलोड करें

KVS NVS Cut Off 2026: इस सत्र या आगामी सत्रों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक महत्वपूर्ण हैं। ये अंक उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के रुझानों और पदवार कट ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सकें। ये अंक मॉक टेस्ट में प्राप्त अंकों की तुलना पिछले वर्ष के कट ऑफ से करके वर्तमान तैयारी के स्तर का विश्लेषण करने में भी सहायक होते हैं।

KVS NVS Cut Off 2025-26

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) जैसे शिक्षण पदों और सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी आदि जैसे गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। लिखित परीक्षा संपन्न होने और अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद, आधिकारिक कट-ऑफ अंक जारी किए जाते हैं। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित चरणों में प्राप्त करने होते हैं।