KVS NVS Cut Off 2026: पिछले साल के पदवार कट ऑफ मार्क्स, PDF डाउनलोड करें

Jan 6, 2026, 19:12 IST

KVS NVS Cut Off 2026: केवीएस विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जिनमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पद शामिल हैं। आधिकारिक केवीएस कट-ऑफ 2025 परिणामों के साथ केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इस बीच, उम्मीदवार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पिछले वर्ष के कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।

KVS NVS Cut Off 2025-26
KVS NVS Cut Off 2025-26

KVS NVS Cut Off 2026: इस सत्र या आगामी सत्रों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक महत्वपूर्ण हैं। ये अंक उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के रुझानों और पदवार कट ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सकें। ये अंक मॉक टेस्ट में प्राप्त अंकों की तुलना पिछले वर्ष के कट ऑफ से करके वर्तमान तैयारी के स्तर का विश्लेषण करने में भी सहायक होते हैं।

KVS NVS Cut Off 2025-26

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) जैसे शिक्षण पदों और सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी आदि जैसे गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। लिखित परीक्षा संपन्न होने और अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद, आधिकारिक कट-ऑफ अंक जारी किए जाते हैं। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित चरणों में प्राप्त करने होते हैं।

केवीएस पिछले वर्ष का कट ऑफ

केवीएस के पिछले वर्ष के कट-ऑफ अंक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के स्तर का आकलन करने में मदद करते हैं। वे अपने अंकों का विश्लेषण करके और पिछले वर्ष के कट-ऑफ से अपने स्कोर की तुलना करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। नीचे पदवार कट-ऑफ अंक देखें:

केवीएस प्रिंसिपल का पिछले वर्ष का कट ऑफ 2023

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

प्रधानाचार्य

203

189

187

178

केवीएस उप-प्रधानाचार्य पद के लिए पिछले वर्ष की कट-ऑफ (2023)

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

वाइस प्रिंसिपल

194

179

181

173

केवीएस के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यहां से डाउनलोड करें

केवीएस पीजीटी 2023 का पिछला कट ऑफ

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

पीजीटी हिंदी

143

137

132

130

136

पीजीटी अंग्रेजी

134

126

122

116

125

पीजीटी इतिहास

127

120

115

114

121

पीजीटी भूगोल

138

127

120

119

125

पीजीटी अर्थशास्त्र

134

125

120

112

126

पीजीटी भौतिकी

120

111

99

87

109

पीजीटी रसायन विज्ञान

134

125

112

98

126

पीजीटी जीवविज्ञान

128

119

112

105

117

पीजीटी कॉमर्स

145

138

130

116

140

पीजीटी गणित

141

131

116

104

131

पीजीटी कंप्यूटर साइंस

149

139

132

121

136

केवीएस टीजीटी 2023 का पिछला कट ऑफ

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

टीजीटी गणित

141

133

120

111

134

टीजीटी विज्ञान

130

122

115

105

121

टीजीटी सामाजिक अध्ययन

134

126

121

116

127

टीजीटी अंग्रेजी

129

120

114

106

120

टीजीटी हिंदी

141

134

129

118

134

टीजीटी संस्कृत

142

137

132

124

134

टीजीटी कला और शिक्षा

132

126

124

107

122

टीजीटी डब्ल्यूई

136

129

117

108

126

टीजीटी पी एंड एचई

113

100

95

88

101

केवीएस पीआरटी (संगीत) वर्ष 2023 का पिछला कट ऑफ

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

पीआरटी (संगीत)

138

127

128

107

128

केवीएस सहायक आयुक्त के लिए पिछले वर्ष का कट ऑफ 2023

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

सहायक आयुक्त

202

188

183

173

केवीएस गैर-शिक्षण विभाग के लिए पिछले वर्ष का कट-ऑफ 2023

पद का नाम

उर

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

वित्त अधिकारी

104

100

93

स्टेनोग्राफर ग्रेड-II

91

87

86

79

86

कनिष्ठ सचिवालय सहायक

106.28

91.09

88.53

84.23

90.23

केवीएस का आधिकारिक कट ऑफ 2025 कैसे चेक करें

केवीएस द्वारा आधिकारिक केवीएस कट ऑफ 2025 जारी होने के बाद , उम्मीदवार इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। कट ऑफ चेक करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर  kvsangathan.nic.in जाएं।

  2. होमपेज पर जाकर "भर्ती" या "परिणाम/घोषणाएं" अनुभाग पर जाएं।

  3. “केवीएस कट ऑफ 2025” लिंक पर जाएं।

  4. लिंक पर क्लिक करके कटी हुई पीडीएफ फाइल खोलें ।

  5. अपने प्राप्त अंकों को डाउनलोड करें और कट-ऑफ के साथ उनकी तुलना करके अपनी योग्यता स्थिति का आकलन करें।

check: KVS NVS Previous Year Question Paper


