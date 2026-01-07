LIVE- NVS KVS Admit Card 2026: टीचिंग और Non Teaching एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां मिलेगा केवीएस, एनवीएस हॉल टिकट Link

JEE Main 2026 City Intimation Slip
NVS KVS Admit Card 2026: टीचिंग और Non Teaching एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां मिलेगा केवीएस, एनवीएस हॉल टिकट Link

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Jan 7, 2026, 12:56 IST

KVS NVS Admit Card 2026: केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा जिन्होंने कुल 15,762 पदों के लिए आवेदन किया है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स अपने पास रखना जरूरी है, और परीक्षा के दिन इसे अपने अलॉटेड परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना अनिवार्य है।  KVS NVS नॉन-टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 लिंक आधिकारिक वेबसाइटों kvsangathan.nic.in, cbse.gov.in और navodaya.gov.in, examinationservices.nic.in/AdmitCard पर उपलब्ध होगा। KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 लिंक, टीचिंग और नॉन-टीचिंग हॉल टिकट PDF डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स के साथ सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट यहां देखें।

केवीएस एनवीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026
केवीएस एनवीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026

HIGHLIGHTS

  • KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा जिन्होंने 15,762 पदों के लिए आवेदन किया है।
  • केवीएस एनवीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग हॉल टिकट PDF Link आधिकारिक वेबसाइटों kvsangathan.nic.in, cbse.gov.in, navodaya.gov.in और examinationservices.nic.in/AdmitCard पर उपलब्ध होगा।
  • उम्मीदवार परीक्षा के दिन केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 प्रिंट कर अपने साथ लें जाएं, इसमें परीक्षा का दिन, शिफ्ट टाइमिंग और सेंटर का पूरा पता दिया होगा।

KVS NVS Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) 10 और 11 जनवरी 2026 को ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने PRT, TGT, PGT, लाइब्रेरियन, MTS और प्रशासनिक पदों की कुल 15,762 वैकेंसी के लिए आवेदन कर चुके 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 कल 8 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in, examinationservices.nic.in/AdmitCard पर उपलब्ध होंगे। इसमें परीक्षा का दिन, शिफ्ट टाइमिंग, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवार केवीएस एनवीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 जारी होते ही इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाने के लिए प्रिंट कर लें।

KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को देखकर KVS NVS एडमिट कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर, "डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025" या "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा।
  • उसमें मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें और सबमिट करें।
  • KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में साथ ले जाने के लिए प्रिंट करें।

केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए इस पेज को Refresh करें-

LIVE UPDATES
Click here to refresh
  • Jan 7, 2026, 12:56 IST

    KVS NVS Admit Card 2026 Link कहां एक्टिव होगा?

    KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 का लिंक आधिकारिक वेबसाइटों पर एक्टिव होगा:

    • kvsangathan.nic.in

    • cbse.gov.in

    • navodaya.gov.in

    • examinationservices.nic.in/AdmitCard

    उम्मीदवार इन साइट्स पर जाकर सीधे हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Jan 7, 2026, 12:36 IST

    NVS KVS admit card: केवीएस एनवीएस परीक्षा शिफ्ट टाइमिंग

    परीक्षा तिथि और दिनसत्रशिफ्ट समयपदों के नाम
    10 जनवरी 2026 (शनिवार) सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे PRT, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट
    10 जनवरी 2026 (शनिवार) शाम 2:30 बजे से 4:30 बजे मल्टी-टास्किंग स्टाफ (HQ/RO कैडर)
    11 जनवरी 2026 (रविवार) सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, PGT
    11 जनवरी 2026 (रविवार) शाम 2:30 बजे से 4:30 बजे TGT और अन्य शिक्षक, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड I, स्टेनो ग्रेड II
  • Jan 7, 2026, 12:31 IST

    KVS NVS Admit Card 2026: एनवीएस एमटीएस परीक्षा पैटर्न

    विषयप्रश्नों की संख्याअंक
    सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स (General Awareness & Current Affairs) 20 60
    कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान (Basic Knowledge of Computer Operation) 40 120
    भाषा दक्षता परीक्षा (अंग्रेज़ी) (Language Competency Test - English) 20 60
    भाषा दक्षता परीक्षा (एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा) (Language Competency Test - Other Modern Indian Language) 20 60
    कुल 100 300
  • Jan 7, 2026, 12:04 IST

    KVS NVS Admit Card: केवीएस एनवीएस परीक्षा पैटर्न (MTS को छोड़कर)

    विषयप्रश्नों की संख्याअंक
    सामान्य तर्कशक्ति (General Reasoning) 20 60
    संख्यात्मक क्षमता (Numeric Ability) 20 60
    बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता (Basic Computer Literacy) 20 60
    सामान्य ज्ञान (General Knowledge) 20 60
    भाषा दक्षता परीक्षा (अंग्रेज़ी) (Language Competency Test - English) 10 30
    भाषा दक्षता परीक्षा (एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा*) (Language Competency Test - Other Modern Indian Language) 10 30
    कुल 100 300
  • Jan 7, 2026, 11:50 IST

    KVS NVS Teaching

    अगर आप अपना KVS NVS एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करें:

    • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि सही से डालें और टाइपिंग एरर न हो।

    • रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो "Forgot Registration Number/Password" लिंक से रिकवर करें।

    •  और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  • Jan 7, 2026, 11:44 IST

    KVS NVS Admit Card 2026 PDF Download Link

    KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 PDF डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार सीधे लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को KVS NVS एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो ID अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। बिना प्रिंटआउट के उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

  • Jan 7, 2026, 11:42 IST

    KVS NVS Exam 2026 Hall Ticket: केवीएस एनवीएस परीक्षा हाइलाइट्स

    • परीक्षा आयोजन संस्था का नाम: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE)

    • संगठन का नाम: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

    • कुल पद: 15,762 (KVS के 9,921 पद, और NVS के 5,841 पद)

    • एडमिट कार्ड मोड: ऑनलाइन

    • KVS NVS एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 8 जनवरी 2026 ( परीक्षा से 2 दिन पहले)

    • KVS NVS परीक्षा 2025 की तारीख: 10 और 11 जनवरी 2026

    • परीक्षा का तरीका: ऑफलाइन (OMR आधारित)

    • शिफ्ट समय:

      • शिफ्ट 1: 9:30 बजे से 11:30 बजे तक

      • शिफ्ट 2: 2:30 बजे से 4:30 बजे तक

    • आधिकारिक वेबसाइट:

      • www.cbse.gov.in

      • www.kvsangathan.nic.in

      • www.navodaya.gov.in

  • Jan 7, 2026, 11:27 IST

    KVS Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आधिकारिक वेबसाइटें

    कैंडिडेट दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपने KVS एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • www.cbse.gov.in

    • kvsangathan.nic.in

    • www.navodaya.gov.in/nvs

    • examinationservices.nic.in/recsys2025

  • Jan 7, 2026, 11:25 IST

    KVS Admit Card 2026: NVS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें

    कैंडिडेट्स नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपने NVS एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • https://www.cbse.gov.in/

    • https://kvsangathan.nic.in/

    • https://www.navodaya.gov.in/nvs/

    • https://examinationservices.nic.in/recsys2025

  • Jan 7, 2026, 11:09 IST

    KVS NVS Admit Card 2026: केवीएस एनवीएस परीक्षा शिफ्ट टाइमिंग

  • Jan 7, 2026, 10:59 IST

    KVS NVS Admit Card 2026 Kab Aayega?

    सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बताया है कि परीक्षा केंद्र की जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले यानि 8 जनवरी 2026 को पोर्टल पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से कोई नोटिस या सूचना नहीं भेजी जाएगी।

     
     
     
  • Jan 7, 2026, 10:57 IST

    KVS NVS Admit Card 2026 LIVE: कितने पदों के लिए होगी परीक्षा?

    KVS NVS एडमिट कार्ड 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने PRT, TGT, PGT, लाइब्रेरियन, MTS और असिस्टेंट पदों के लिए कुल 15,762 वैकेंसी की घोषणा की है। 15 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है और अब वे KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट की टाइमिंग और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी होगी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

