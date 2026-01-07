LIVE- NVS KVS Admit Card 2026: टीचिंग और Non Teaching एडमिट कार्ड का इंतजार, यहां मिलेगा केवीएस, एनवीएस हॉल टिकट Link

KVS NVS Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) 10 और 11 जनवरी 2026 को ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने PRT, TGT, PGT, लाइब्रेरियन, MTS और प्रशासनिक पदों की कुल 15,762 वैकेंसी के लिए आवेदन कर चुके 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 कल 8 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in, examinationservices.nic.in/AdmitCard पर उपलब्ध होंगे। इसमें परीक्षा का दिन, शिफ्ट टाइमिंग, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवार केवीएस एनवीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग एडमिट कार्ड 2026 जारी होते ही इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन इसे साथ ले जाने के लिए प्रिंट कर लें।

KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को देखकर KVS NVS एडमिट कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर, "डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025" या "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा।

उसमें मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें और सबमिट करें।

KVS NVS एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में साथ ले जाने के लिए प्रिंट करें।

केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए इस पेज को Refresh करें-