UPSC CMS 2026 Answer Key Official: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर यूपीएससी सीएमएस परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 2 अगस्त 2026 को 48 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कुल 1358 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी। यूपीएससी सीएमएस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार पेपर वाइज प्रोविजनल आंसर-की देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीएससी सीएमएस की परीक्षा कुल दो पेपर के लिए आयोजित की गई थी। पहला पेपर सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक हुआ था। इसमें जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स से जुड़े प्रश्न आए थेे। दूसरा पेपर दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक हुआ था। इसमें सर्जरी, गायनीकॉलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से जुड़े प्रश्न आए थे।

UPSC CMS Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक

यूपीएससी सीएमएस परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी पेपर-1 और पेपर-2 की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।