UPSC CMS 2026 Expected Cutoff: यूपीएससी सीएमएस अनुमानित कट-ऑफ देखें यहां

UPSC CMS 2026 Expected Cutoff: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रिजल्ट जारी करने के बाद यूपीएससी सीएमएस परीक्षा की फाइनल कट-ऑफ रिलीज करेगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट की PDF के साथ फाइनल कट-ऑफ देख सकेंगे। यूपीएससी सीएमएस की परीक्षा आज यानी 2 अगस्त 2026 को दो शिफ्ट (सुबह और शाम) में आयोजित की गई थी। उम्मीदवार को यूपीएससी सीएमएस भर्ती के अगले चरण में जाने के लिए न्यूनतम क्वीलीफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। हालांकि, न्यूनतम क्वीलीफाइंग मार्क्स सलेक्शन की गारंटी नहीं देते हैं। सलेक्शन के लिए आयोग द्वारा तय किए गए कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। क्वीलीफाइंग मार्क्स आयोग के विवेक के अनुसार, अलग-अलग होते हैं। UPSC CMS 2026 Expected Cutoff जो उम्मीदवार 2 अगस्त 2026 को आयोजित यूपीएससी सीएमएस की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे इस लेख में कैटेगरी वाइज संभावित कट-ऑफ अंक देख सकते हैं। कट-ऑफ न्यूनतम क्वीलीफाइंग मार्क्स हैं, जो चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आवश्यक हैं। यह हर साल परीक्षा के पैटर्न, रिक्तियों की संख्या, डिफिकल्टी लेवल और परीक्षा में उम्मीदवारों के ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग होते हैं। आप कैटेगरी वाइज संभावित कट-ऑफ के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।

कैटेगरी - 1 कैटेगरी यूपीएससी सीएमएस परीक्षा अनुमानित कट-ऑफ (500 में से) यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के लिए फाइनल कट-ऑफ (600 में से) जनरल 270-280 350-360 ईडबल्यूएस 245-255 325-335 ओबीसी 265-275 310-320 एससी 230-240 290-300 एसटी 200-210 280-290 कैटेगरी - 2 कैटेगरी यूपीएससी सीएमएस परीक्षा अनुमानित कट-ऑफ (500 में से) यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के लिए फाइनल कट-ऑफ (600 में से) जनरल 270-280 345-355 ईडबल्यूएस 245-255 315-325 ओबीसी 265-275 300-310 एससी 230-240 300-310 एसटी 200-210 270-280 UPSC CMS 2026 Previous Year Cutoff Marks यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के पिछले साल की कट-ऑफ अंक आमतौर पर कॉम्पिटिशन के लेवल और सलेक्शन के लिए जरूरी स्कोर के बारे में आइडिया देती है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए पिछले साल की कट-ऑफ देख सकते हैं।

UPSC CMS Cutoff 2025 - कैटेगरी - 1 परीक्षा जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी -1 पीडब्ल्यूबीडी -4 व 5 लिखित परीक्षा 290.24 278.20 243.30 222.49 251.18 126.25 71.04 फाइनल रिजल्ट 380.20 372.54 325.84 310.08 358.29 236.57 138.65 UPSC CMS Cutoff 2025 - कैटेगरी - 2 परीक्षा जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी -1 लिखित परीक्षा 290.24 278.20 243.30 222.49 251.18 126.25 फाइनल रिजल्ट 368.45 354.53 312.53 288.34 341.12 195.92 UPSC CMS 2026 Cutoff को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यूपीएससी सीएमएस परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद कट-ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। यूपीएससी सीएमएस कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर निर्धारित की जाती है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।