BSSC Office Attendant Result 2026: बिहार ऑफिस अटेंडेंट फाइनल रिजल्ट bssc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

BSSC Office Attendant Result 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। 26 मई 2026 को आयोजित हुई इस मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की PDF में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और कैटेगरी शामिल हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से BSSC ऑफिस अटेंडेंट के कुल 238 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

BSSC Office Attendant Result 2026 डाउनलोड लिंक

बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट का फाइनल रिजल्ट 2026 बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर निहित है। फाइनल रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बिहार ऑफिस अटेंडेंट फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।