UPSC CMS Paper Analysis 2026: कैसा रहा यूपीएससी मेडिकल सर्विस का एग्जाम? एक्सपर्ट्स से जानें डिफिकल्टी लेवल और पूरा विश्लेषण

UPSC CMS Paper Analysis 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) आज 2 अगस्त 2026 को देशभर में 48 परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पेपर की पहली शिफ्ट चल रही है। इस शिफ्ट में जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स का एग्जाम हो रहा है। शिफ्ट सुबह 9.30 बजे शुरू हुई थी, जो 11.30 बजे तक चलेगी। पेपर की दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस शिफ्ट में सर्जरी, गायनीकॉलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का पेपर होगा। यूपीएससी सीएमएस की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जानी है। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आएंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और रेलवे तथा नगर निकायों में कुल 1359 रिक्तियों को भरा जाना है। पदों के चयन में कुल दो चरण शामिल है। पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में इंटरव्यू लिया जाएगा।

इस लेख में, जागरण जोश आपको उम्मीदवारों की शुरुआती फीडबैक के आधार परयूपीएससी मेडिकल सर्विस पेपर का सेक्शन वाइज विश्लेषण, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और गुड अटैंप्ट्स के बारे में बताएगा। UPSC CMS Exam Pattern 2026 यूपीएससी मेडिकल सर्विस पेपर 1 में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है, जो 250 अंकों के होंगे। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इस पेपर में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, इम्यूनाइजेशन आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 सब्जेक्टिव वाइज होगा। इसमें जनरल सर्जरी, ऑब्सटेट्रिक्स, गायनीकॉलॉजी, न्यूट्रिशन आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पेपर कुल 250 अंकों का होगा। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल है। विषय प्रश्नों की संख्या कुल अंक अवधि जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स 120 250 2 घंटे सर्जरी, गायनीकॉलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन 120 250 2 घंटे कुल 240 500 4 घंटे